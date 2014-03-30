澳新经济指标预测--3月31日-4月7日****

《全球汇市》欧元兑美元小跌，因欧洲央行政策立场鸽派
路透纽约4月27日 - 欧元兑美元周四小跌，此前欧洲央行总裁德拉吉称，决策者没有讨论撤走宽松货币政策，美元兑瑞典克朗跳升，此前瑞典央行延长公债购买计划。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月31日当周 3月30日(日) 2330 澳洲TD-MI通胀指标 3月 -- +0.2% 3月31日(一) 0030 澳洲民间信贷 2月 +0.4% +0.4% 房屋信贷(较前月) -- +0.6% 0200 新西兰NBNZ企业经济信心指数 3月 -- 70.8% 企业自身活动指数 -- 58.5% 4月1日(二) 0330 澳洲央行宣布利率决议 4月 2.50% 2.50% 4月2日(三) 0030 澳洲建筑许可 2月 -2.5% +6.8% 4月3日(四) 0030 澳洲零售销售(较上月) 2月 +0.3% +1.2% 0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 2月 顺差8.5 顺差14.33 商品/服务进口 -- +1.0% 商品/服务出口 -- +4.0% 4月4日(五) 暂无重要经济数据公布。 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月7日当周 4月7日(一) 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 3月 -- -0.5% 网络招聘广告 -- +5.3% (完)
路透纽约4月27日 - 欧元兑美元周四小跌，此前欧洲央行总裁德拉吉称，决策者没有讨论撤走宽松货币政策，美元兑瑞典克朗跳升，此前瑞典央行延长公债购买计划。
* 黄金本周迄今下跌1.5% * 美元因美国数据上涨，欧元受德拉吉言论拖累 * 黄金技术支撑位在1,225-1,257美元 * 钯金触及2015年3月来最高水准 路透纽约/伦敦4月27日 - 金价周四重拾从本月中触及的五个月高位 回落的态势，回吐美国总统特朗普减税计划引发疑虑所录得的涨幅，欧洲 央行总裁德拉吉的讲话拖累欧元下跌。 1909 GMT，现货金 下跌0.3%，报每盎司1,265.21美元。美国期 金 收升0.1%，报每盎司1,265.90美元。 黄金从4月17日高位1,295.42美元回落，本周迄今下跌了1.5%。 周三黄金从两周低位反弹，因特朗普提议降低企业税。 “隔夜市场的走势没有延续，是因为欧洲央行和美元上涨，令黄金处 于守势，”RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn说。 美元指数 上涨，此前数据显示美国企业投资加速增长，欧元降 至盘中低位，因德拉吉称欧洲央行决策者在周四会议上没有讨论
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