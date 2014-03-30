《一周经济焦点》欧洲央行将全力应对深陷“危险区域”的通胀率

国际油市：油价下挫，因利比亚油田重开和汽油需求疲弱
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。
**日本上调消费税**
在日本，本地时间4月1日(周二)开始，消费税率将从5%上调至8%。
经济学家将尝试从3月采购经理人指数(PMI)，2月工厂产出以及周一即将公布的房屋开工数据中衡量税率上调的影响。由于上调前的最后需求已经见顶，日本经济成长有放缓之势。
周二备受关注的日本央行短观报告很可能显示3月止的三个月当中，企业信心连续第五季改善，不过预计4-6月可能有所下降。
在中国，官方制造业和服务业PMI料证实，中国经济正面临减速。
上周汇丰(HSBC)和Markit Economics公布的PMI调查初值显示，制造业活动触及八个月低点。预计官方PMI料自11月以来首次略为上升。
中国国务院总理李克强上周表示，政府已经做好了对降温的经济提供支持的准备。在看到第一季疲弱的表现后，一些经济学家现在认为，中国今年经济成长7.5%的官方目标有些过高了。(完)
(编译 徐文焰/许娜/李爽/郑茵 审校 侯向明/徐文焰/龚芳)
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