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货币新闻 | 2014年 3月 31日 星期一 07:15 BJT

韩国数据：2月经常账盈余较前月小幅下降，进出口均略有减少

路透首尔3月31日 - 韩国央行周一公布数据显示，2月经季节调整的经常帐盈余微降至75.7亿美元，低于1月修正值盈余85.6亿美元，进出口均略有下降。

韩国央行数据显示，2月经季节调整的出口下降4%至525.0亿美元；进口下滑2%至445.3亿美元。贸易顺差为79.7亿美元。

2月未经季节调整的金融账户净流出69.2亿美元，1月修正后为净流出44.8亿美元。

韩国央行表示，按照国际惯例，采取了和以往不同的经常账计算方法，因此历史数据出现一些调整。(完)

(编译 郑茵 审校 侯向明)
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