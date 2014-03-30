韩国数据：2月经常账盈余较前月小幅下降，进出口均略有减少

国际油市：油价下挫，因利比亚油田重开和汽油需求疲弱
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。
路透首尔3月31日 - 韩国央行周一公布数据显示，2月经季节调整的经常帐盈余微降至75.7亿美元，低于1月修正值盈余85.6亿美元，进出口均略有下降。
韩国央行数据显示，2月经季节调整的出口下降4%至525.0亿美元；进口下滑2%至445.3亿美元。贸易顺差为79.7亿美元。
2月未经季节调整的金融账户净流出69.2亿美元，1月修正后为净流出44.8亿美元。
韩国央行表示，按照国际惯例，采取了和以往不同的经常账计算方法，因此历史数据出现一些调整。(完)
(编译 郑茵 审校 侯向明)
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。
路透多伦多4月27日 - 加拿大股市主要股指周四大跌近1%，受权重银行股下挫拖累，此前另类借贷公司Home Capital的融资问题令市场担心地产市场的体质。
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