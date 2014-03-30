日韩经济指标预测--3月31日-4月7日****

《全球汇市》欧元兑美元小跌，因欧洲央行政策立场鸽派
路透纽约4月27日 - 欧元兑美元周四小跌，此前欧洲央行总裁德拉吉称，决策者没有讨论撤走宽松货币政策，美元兑瑞典克朗跳升，此前瑞典央行延长公债购买计划。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月31日当周 3月30日(日) 2300 韩国经常帐(亿美元) 2月 -- 盈余75.3 2315 日本制造业采购经理人指数(PMI) 3月 -- 55.5 2350 日本工业生产(较前月) 2月初值 +0.3% +3.8% 工业生产一个月预估 -- +1.3% 工业生产两个月预估 -- -3.2% 3月31日(一) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 2月 -- +15.2% 住房开工(较上年同期) +4.9% +12.3% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.3% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.0% 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第一季 正18 正16 央行短观大型非制造业景气判断指数 正24 正20 央行短观小型制造业景气判断指数 正4 正1 央行短观小型非制造业景气判断指数 正6 正4 央行短观大型企业资本支出 +0.2% +4.6% 央行短观小型企业资本支出 -12.2% +7.9% 4月1日(二) 0000 韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月 -- 49.8 0000 韩国出口(较上年同期) 3月 +4.5% +1.5% 进口(较上年同期) +3.5% +3.9% 贸易收支(亿美元) -- 顺差9.3 0130 日本加班工资 2月 -- -0.2% 4月2日(三) 2100 韩国外汇储备(亿美元) 3月 -- 3,517.9 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超3,955 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超1,910 4月3日(四) 暂无重要经济数据公布。 4月4日(五) 暂无重要经济数据公布。 4月7日当周 4月7日(一) 0500 日本同时指标(较前月) 2月 -- +2.5 领先指标(较前月) -- +0.5 2350 日本未经季节调整经常账(较上年同期) 2月 -- -- 未经季节调整经常账(亿日圆) -- 赤字15,890(完)
路透纽约4月27日 - 欧元兑美元周四小跌，此前欧洲央行总裁德拉吉称，决策者没有讨论撤走宽松货币政策，美元兑瑞典克朗跳升，此前瑞典央行延长公债购买计划。
* 黄金本周迄今下跌1.5% * 美元因美国数据上涨，欧元受德拉吉言论拖累 * 黄金技术支撑位在1,225-1,257美元 * 钯金触及2015年3月来最高水准 路透纽约/伦敦4月27日 - 金价周四重拾从本月中触及的五个月高位 回落的态势，回吐美国总统特朗普减税计划引发疑虑所录得的涨幅，欧洲 央行总裁德拉吉的讲话拖累欧元下跌。 1909 GMT，现货金 下跌0.3%，报每盎司1,265.21美元。美国期 金 收升0.1%，报每盎司1,265.90美元。 黄金从4月17日高位1,295.42美元回落，本周迄今下跌了1.5%。 周三黄金从两周低位反弹，因特朗普提议降低企业税。 “隔夜市场的走势没有延续，是因为欧洲央行和美元上涨，令黄金处 于守势，”RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn说。 美元指数 上涨，此前数据显示美国企业投资加速增长，欧元降 至盘中低位，因德拉吉称欧洲央行决策者在周四会议上没有讨论
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选