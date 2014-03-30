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亚洲 | 2014年 3月 31日 星期一 06:59 BJT

****日韩经济指标预测--3月31日-4月7日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
  
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值      前值       
    
    3月31日当周
    
    3月30日(日)
    2300  韩国经常帐(亿美元)                            2月           --     盈余75.3
    2315  日本制造业采购经理人指数(PMI)                 3月           --         55.5
    2350  日本工业生产(较前月)                       2月初值        +0.3%       +3.8%
              工业生产一个月预估                                      --        +1.3%
              工业生产两个月预估                                      --        -3.2%
    
    3月31日(一)
    0500  日本建筑订单(较上年同期)                      2月           --       +15.2%
              住房开工(较上年同期)                                  +4.9%      +12.3%
    2300  韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)               3月         +0.3%       +0.3%
                                 (较上年同期)                       +1.4%       +1.0%
    2350  日本央行短观大型制造业景气判断指数           第一季        正18        正16
               央行短观大型非制造业景气判断指数                      正24        正20
                 央行短观小型制造业景气判断指数                       正4         正1
               央行短观小型非制造业景气判断指数                       正6         正4
                       央行短观大型企业资本支出                     +0.2%       +4.6%
                       央行短观小型企业资本支出                    -12.2%       +7.9%
    
    4月1日(二)
    0000  韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI)      3月            --        49.8
    0000  韩国出口(较上年同期)                          3月          +4.5%      +1.5%
              进口(较上年同期)                                       +3.5%      +3.9%
              贸易收支(亿美元)                                         --     顺差9.3 
    0130  日本加班工资                                  2月            --       -0.2%
    
    4月2日(三)
    2100  韩国外汇储备(亿美元)                          3月            --     3,517.9
    2350  日本投资外国债券(亿日圆)                      前周           --   卖超3,955
          外资投资日本股票(亿日圆)                                     --   卖超1,910
    
    4月3日(四)
    暂无重要经济数据公布。
    
    4月4日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    
    4月7日当周
    
    4月7日(一)
    0500  日本同时指标(较前月)                           2月          --        +2.5
              领先指标(较前月)                                        --        +0.5 
    2350  日本未经季节调整经常账(较上年同期)             2月          --       --
              未经季节调整经常账(亿日圆)                              --  赤字15,890(完)
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