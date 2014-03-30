日本数据：3月制造业PMI扩张步伐连续第二个月放缓，大雪天气是主因

国际油市：油价下挫，因利比亚油田重开和汽油需求疲弱
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。
该指数已经连续13个月处于荣枯分水岭50上方，但连续第二个月显示增长放慢。
“企业将产出增长归因于消费税上调前的最后需求。消费税将在4月起从5%调升至8%，”Markit分析师Amy Brownbill表示。
“我们很想知道，在消费税上调后，制造业产出是否还会那样快速地增长。”
PMI产出分项指数从2月的58.4降至54.2，为六个月以来的最慢增速，因异常寒冷的天气带来干扰。
新出口订单分项指数从前月的51.5升至52.3，得益于来自中国和菲律宾的订单强劲。
许多分析师预期，消费税上调会暂时减慢经济增速，但有一种担忧一直挥之不去，即经济难以迅速反弹，从而增强出台刺激举措的必要性。(完)
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。
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