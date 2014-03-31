版本:
中国
货币新闻 | 2014年 3月 31日 星期一 08:13 BJT

日本数据：2月工业生产较前月意外下滑2.3%，为三个月来首见

路透东京3月31日 - 日本经济产业省周一公布，2月工业生产较前月意外下滑2.3%，为三个月来首见，显示工厂活动在4月1日消费税调高前正失去动能。

路透调查分析师预计工业生产增长0.3%。1月为增长3.8%。

受访的制造企业预计3月生产增长0.9%，4月下降0.6%。

经济产业省维持工业生产正在回升的评估。

如欲浏览完整表格，请点选：here。(完)

(编译 戴素萍 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐