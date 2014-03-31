日本数据：2月工业生产较前月意外下滑2.3%，为三个月来首见

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透东京3月31日 - 日本经济产业省周一公布，2月工业生产较前月意外下滑2.3%，为三个月来首见，显示工厂活动在4月1日消费税调高前正失去动能。
路透调查分析师预计工业生产增长0.3%。1月为增长3.8%。
受访的制造企业预计3月生产增长0.9%，4月下降0.6%。
经济产业省维持工业生产正在回升的评估。
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(编译 戴素萍 审校 于春红)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。