《全球汇市》日圆走势疲弱，欧元区通胀数据出炉前欧元料低迷

无论如何，交易员称，数据疲弱无疑会给欧洲央行带来采取行动的压力，这将利空欧元。
欧元兑美元 最新报1.3747美元，上周五跌至一个月低位1.3704。
相比之下，澳元和新西兰元等商品货币则上涨，因预期中国会出台更多刺激举措。
澳元兑美元 上周五触及略低于0.93的四个月高位，新西兰元兑美元 触及两年半高点，接近0.87美元。
新西兰元似有望再次测试2011年末创下的实行浮动汇率以来高位0.8842。新西兰央行可能继续加息，这进一步支撑新西兰元。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3749 1.3752 -0.02 +0.03 1.3745
美元/日圆 102.92 102.79 +0.13 -2.26 105.30
欧元/日圆 141.50 141.38 +0.08 -2.23 144.73
美元/瑞郎 0.8870 0.8867 +0.03 -0.65 0.8928
英镑/美元 1.6640 1.6636 +0.02 +0.51 1.6556
美元/加元 1.1052 1.1060 -0.07 +4.07 1.0620
澳元/美元 0.9250 0.9247 +0.03 +3.78 0.8913
新西兰元/美元 0.8660 0.8658 +0.02 +5.53 0.8206
澳元/日圆 95.200 95.070 +0.14 +1.44 93.850
新西兰元/日圆 89.130 89.010 +0.13 +3.15 86.410
英镑/日圆 171.26 171.03 +0.13 -1.76 174.33
澳元/新西兰元 1.0674 1.0672 +0.02 -1.60 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 徐文焰/郑茵/李爽 审校 龚芳/侯向明)