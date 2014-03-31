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货币新闻 | 2014年 3月 31日 星期一 13:06 BJT

日本数据：2月房屋开工较上年同期上升1.0%，建筑订单成长12.3%

路透东京3月31日 - 日本国土交通省周一公布的数据显示，2月房屋开工较上年同期成长1.0%。

数据显示，50家主要建设公司2月建筑订单较上年同期增长12.3%。

参看完整数据表格，请点选日本国土交通省官方网站：

(here)(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
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