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货币新闻 | 2014年 3月 31日 星期一 07:56 BJT

澳洲数据：3月TD-MI通胀指标按月升0.2%，按年升2.7%

3月TD-MI通胀指标截尾均值较上年同期升2.7%，2月为上升3.0%。

澳洲央行目前仍认为今年年中前基础通胀将触及3%，但随后料会逐渐向2.5%靠拢。

就在上周澳洲央行总裁史蒂文斯淡化了通胀持续加快的风险，部分缘于薪资增长仍非常低迷。

澳洲央行周二将4月议息会议，预期定会维持利率在2.5%，澳洲央行自去年8月来一直按兵不动。史蒂文斯上周重申，未来一段时间利率将保持稳定。(完)

(编译 李爽/孙茉莉; 审校 候向明/于春红)
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