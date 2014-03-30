澳洲数据：3月TD-MI通胀指标按月升0.2%，按年升2.7%

美国债市：公债发行日程表
标售日 发行种类 宣布日 结算日 05/01/2017 13周和26周期国库券 04/27/2017 05/04/2017 05/02/2017 四周期国库券 05/01/2017 05/04/2017 05/08/2017 13周和26周期国库券 05/04/2017 05/11/2017 05/09/2017 三年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/09/2017 四周期国库券 05/08/2017 05/11/2017
3月TD-MI通胀指标截尾均值较上年同期升2.7%，2月为上升3.0%。
澳洲央行目前仍认为今年年中前基础通胀将触及3%，但随后料会逐渐向2.5%靠拢。
就在上周澳洲央行总裁史蒂文斯淡化了通胀持续加快的风险，部分缘于薪资增长仍非常低迷。
澳洲央行周二将4月议息会议，预期定会维持利率在2.5%，澳洲央行自去年8月来一直按兵不动。史蒂文斯上周重申，未来一段时间利率将保持稳定。(完)
(编译 李爽/孙茉莉; 审校 候向明/于春红)
标售日 发行种类 宣布日 结算日 05/01/2017 13周和26周期国库券 04/27/2017 05/04/2017 05/02/2017 四周期国库券 05/01/2017 05/04/2017 05/08/2017 13周和26周期国库券 05/04/2017 05/11/2017 05/09/2017 三年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/09/2017 四周期国库券 05/08/2017 05/11/2017
(除特别说明外，均为GMT时间) -- - 劳工部公布4月美国罢工报告 1230 - 商务部公布美国第一季国内生产总值(GDP)初值 1230 - 劳工部公布第一季雇佣成本指数 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 许娜；审校 杜明霞)
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。