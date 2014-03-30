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市场报道 | 2014年 3月 31日 星期一 07:36 BJT

****欧洲经济指标预测--3月31日-4月7日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：   
    
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段   　 预估值      前值     
   
    3月31日当周
    
    3月31日(一)
    0600  德国实质零售销售(较前月)                         2月        -0.5%     +2.5%
                      (较上年同期)                                    +0.8%     +0.9%
    0645  法国国内生产总值(GDP)修正值(较前季)            第四季       +0.3%     +0.3%
    0700  瑞士KOF领先指标                                  3月         2.03      2.03
    0830  英国消费者信贷(亿英镑)                           2月      增加7.0   增加6.6
                抵押贷款发放金额(亿英镑)                           增加16.0  增加14.2
                抵押贷款批准件数(千件)                               75.250    76.947
                M4货供额(较前月)                                        --     +0.30%
    0900  欧元区通胀率                                  3月初值       +0.6%     +0.7%
    0900  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)             3月初值       +0.1%     -0.1%
                               (较上年同期)                           +0.4%     +0.5%
          意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                      +2.2%     -0.3%
                                    (较上年同期)                      +0.3%     +0.4%
    
    4月1日(二)
    0730  瑞士CS/SVMC采购经理人指数(PMI)                  3月          56.7      57.6
    0745  意大利Markit/ADACI制造业PMI                     3月          52.1      52.3
    0750  法国Markit制造业PMI                             3月          51.9      51.9
    0755  德国Markit/BME 制造业PMI                        3月          53.8      53.8 
    0755  德国经季节调整失业人数变化(万人)                3月       减少0.1   减少1.4
                 未经季节调整失业人数(万人)                             310       310
                 经季节调整失业率                                      6.8%      6.8%
                 经季节调整失业人数(万人)                               --      291.4
    0800  欧元区Markit制造业PMI                           3月          53.0      53.0
    0800  意大利失业率                                    2月         12.9%     12.9%
    0830  英国Markit/CIPS制造业PMI                        3月          56.7      56.9
    0900  欧元区失业率                                    2月         12.0%     12.0% 
    
    4月2日(三)
    0600 英国Nationwide房价指数(较前月)                   3月           --      +0.6%
                           (较上年同期)                                 --      +9.4%
    0830  英国Markit/CIPS建筑业PMI                        3月          63.0      62.6
    0900  欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)               2月         -0.1%     -0.3%
                               (较上年同期)                           -1.6%     -1.4%
    
    4月3日(四)
    0745  意大利Markit/ADACI服务业PMI                     3月          52.0      52.9 
    0750  法国Markit服务业PMI                             3月          51.4      51.4
                    综合PMI                                             --       51.6
    0755  德国Markit服务业PMI                             3月          54.0      54.0
                    综合PMI                                             --       55.0
    0800  欧元区Markit服务业PMI                           3月          52.4      52.4
                      综合PMI                                          53.2      53.2
    0830  英国Markit/CIPS服务业PMI                        3月          58.1      58.2
    0900  欧元区零售销售(较前月)                          2月         -0.6%     +1.6%
                        (较上年同期)                                  +0.8%     +1.3%
    1145  欧洲央行利率决定--指标再融资利率                4月         0.25%     0.25%
                           存款利率                                   0.00%     0.00%
    
    4月4日(五)
    1000  德国工业订单                                    2月         +0.1%     +1.2%
    
    
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段   　 预估值      前值
   
    4月7日当周

    4月7日(一)
    0715  瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                 3月         --        +0.1%
                             (较上年同期)                             --        -0.1% 
    0800  意大利公共赤字/GDP之比                         第四季       --         3.0%
    0830  欧元区Sentix投资者信心指数                      4月         --         13.9
    1000  德国工业生产                                    2月        +0.4%      +0.8%(完)
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