欧洲经济指标预测--3月31日-4月7日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月31日当周 3月31日(一) 0600 德国实质零售销售(较前月) 2月 -0.5% +2.5% (较上年同期) +0.8% +0.9% 0645 法国国内生产总值(GDP)修正值(较前季) 第四季 +0.3% +0.3% 0700 瑞士KOF领先指标 3月 2.03 2.03 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 2月 增加7.0 增加6.6 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加16.0 增加14.2 抵押贷款批准件数(千件) 75.250 76.947 M4货供额(较前月) -- +0.30% 0900 欧元区通胀率 3月初值 +0.6% +0.7% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月初值 +0.1% -0.1% (较上年同期) +0.4% +0.5% 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +2.2% -0.3% (较上年同期) +0.3% +0.4% 4月1日(二) 0730 瑞士CS/SVMC采购经理人指数(PMI) 3月 56.7 57.6 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 3月 52.1 52.3 0750 法国Markit制造业PMI 3月 51.9 51.9 0755 德国Markit/BME 制造业PMI 3月 53.8 53.8 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 3月 减少0.1 减少1.4 未经季节调整失业人数(万人) 310 310 经季节调整失业率 6.8% 6.8% 经季节调整失业人数(万人) -- 291.4 0800 欧元区Markit制造业PMI 3月 53.0 53.0 0800 意大利失业率 2月 12.9% 12.9% 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 3月 56.7 56.9 0900 欧元区失业率 2月 12.0% 12.0% 4月2日(三) 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 3月 -- +0.6% (较上年同期) -- +9.4% 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 3月 63.0 62.6 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 -0.1% -0.3% (较上年同期) -1.6% -1.4% 4月3日(四) 0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 3月 52.0 52.9 0750 法国Markit服务业PMI 3月 51.4 51.4 综合PMI -- 51.6 0755 德国Markit服务业PMI 3月 54.0 54.0 综合PMI -- 55.0 0800 欧元区Markit服务业PMI 3月 52.4 52.4 综合PMI 53.2 53.2 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 3月 58.1 58.2 0900 欧元区零售销售(较前月) 2月 -0.6% +1.6% (较上年同期) +0.8% +1.3% 1145 欧洲央行利率决定--指标再融资利率 4月 0.25% 0.25% 存款利率 0.00% 0.00% 4月4日(五) 1000 德国工业订单 2月 +0.1% +1.2% GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月7日当周 4月7日(一) 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 -- +0.1% (较上年同期) -- -0.1% 0800 意大利公共赤字/GDP之比 第四季 -- 3.0% 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 4月 -- 13.9 1000 德国工业生产 2月 +0.4% +0.8%(完)