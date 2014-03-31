企业并购：中国富豪袁亚非洽购英国零售商House of Fraser--消息

路透伦敦3月30日 - 熟悉情况的一名消息人士表示，中国商业巨子袁亚非正洽商收购英国百货店集团House of Fraser ，对后者估值逾4.5亿英镑(合7.49亿美元)。

收购提议是由袁亚非创立的综合企业三胞集团 提出，英国星期日泰晤士报最先作出报导。

这名消息人士称，尽管已进入深入磋商，但交易不一定能达成。

House of Fraser已有160年历史，在英国和爱尔兰经营着61家百货商店，年营收约为12亿英镑(20亿美元)。该集团目前采取双轨并行的出售程序，一方面寻找潜在买家，同时也考虑首次公开发行(IPO)。

该集团就出售给法国同业老佛爷百货 开展的磋商在1月停止。

House of Fraser拒绝发表评论，路透目前无法立即联系上袁亚非进行置评。(完)