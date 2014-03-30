更新版 1-《美股一周展望》美国就业报告和克里米亚问题将主导市场走势

(新增俄罗斯和克里米亚相关内容)

路透纽约3月30日 - 本周美国将公布3月非农就业报告，另外，各方寻求通过外交努力缓和因俄罗斯吞并乌克兰克里米亚地区而引发的东西方之间的紧张局势，美股投资者将从中寻觅交投线索。

周五美国将公布3月非农就业报告，据路透调查访问的分析师预计，数据料显示非农就业岗位增加20万个。

如果该数据强劲，可能让股市投资者安心，使他们相信严冬导致的美国经济最近受挫只是暂时现象。

尽管天气寒冷，但上月聘雇活动开始反弹。美国2月非农就业岗位增加17.5万个，1月为增加12.9万个。

“我们可能会有一个大惊喜。冷得要命的天气已经过去。我相信就业报告迅速好转，远远超过我们的预期，”ING U.S. Investment Management首席市场策略师Doug Cote表示。

就业增长将利好美股。过去一周生物科技等许多近期大涨的股票均重挫，美股遭遇剧烈波动。

**关注俄罗斯和乌克兰局势**

周一开始交易时，投资者将关注俄罗斯和乌克兰事态进展。乌克兰危机周末促使美国命令其在欧洲的最高指挥官提前从华盛顿返回欧洲。五角大楼周日称这是审慎之举，因为俄罗斯对其在与乌克兰边界地区的军事动向“缺乏透明度”。

五角大楼宣布这一消息时，美国国务卿克里和俄罗斯外长拉夫罗夫在巴黎举行会谈，商讨协议框架，以缓解克里米亚并入俄罗斯导致的紧张局势。

**经济数据**

下周华尔街还将迎来更多经济数据。

供应管理协会(ISM)将公布3月制造业和服务业调查数据，料也将显示情况较前月有所改善。

数据若向好，可能使投资者相信最近经济数据疲弱是由于严冬引起，表明美国经济仍未改上行趋势。

就业市场改善加之制造业和服务业好转，可能也支持美联储缩减刺激计划的可能性，并使市场注意力更多地集中在美联储开始加息的时间上。

下周出炉的数据还有3月汽车销售、3月ADP民间就业报告、以及美国2月国际贸易数据等。

投资者将焦急地等待着更多贸易数据公布。因为本月稍早中国公布的出口数据疲弱，强化了对中国经济放缓的担忧。

**生物科技股或延续跌势**

有策略师称，生物科技类股以及其它之前大涨个股的近期跌势可能持续，不过迄今还未削弱市场涨势。投资者一直在追捧公共事业等类股。

Nasdaq生物科技股指数 本周跌7%。3月仅剩一个交易日，截至周五收盘，该指数本月已跌约13%。

“资本轮动肯定已经离开生物科技股，能源和公共事业类股在上扬，”Asbury Research研究部主管John Kosar表示。

标普公共事业类股指数 本周升1.2%，标普能源股指数 涨2.5%。

周五晚些时候，穆迪将俄罗斯公债评等置于降评观察名单，这可能打压股市。

**发布第一季获利预警的企业居多**

即将到来的财报季可能会有更多企业发布财测。汤森路透数据显示，迄今为止，标普500成分企业中，第一季财测为负面的企业数量比正面财测要多，比例为6.9:1。

这一比例仍低于第四季的水准，但公布负面财测的企业数量较高，导致第一季获利预估下降。

汤森路透数据显示，标普500成分企业第一季获利增长率料仅为2.1%，远低于1月1日的预估增幅7.6%。

已经公布财报的企业中，联邦快递(FedEx) 表示，严冬损及业绩，并调降财年获利预期。

孟山都(Monsanto) 和美光(Micron Technology) 下周将公布财报。但财报季要到4月8日才会拉开序幕，美铝 将在当日公布业绩。(完) (编译 李爽 审校 白云/徐文焰)