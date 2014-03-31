欧洲经济：德国财政部预计欧洲央行明年将升息--明镜周刊

路透柏林3月30日 - 德国明镜周刊(Der Spiegel)周日引述一份内部文件报导，德国财政部预计明年借贷成本可能上升，因欧洲央行(ECB)将加息以因应经济复苏。

该周刊引述财政部文件称，随着欧元区债务危机消退且经济回温，欧洲央行“预计将采取积极行动来改变当前的低利率政策。”

欧洲央行自11月以来维持利率在纪录低点0.25%，而且料将在周四召开的下次政策会议上维持不变。

但鉴于外界担忧，欧元区通胀率下滑会否造成不利于经济的通缩局面，因此区内的讨论重点在于，欧洲央行是否提供更多而非减少刺激政策。

欧洲央行曾表示，即便通胀率开始回升，该行也会维持利率在目前水准或更低，直到经济良好复苏一段时间。

明镜周刊报导，基于未来可能升息的情况，德国在未来一年必须支付比目前更高的信用成本。

根据这份文件，德国10年期公债收益率(殖利率)可能从目前的约1.5%升至逾2%。

目前德国因融资成本超低而受益。(完)