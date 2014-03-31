欧元区经济：欧洲央行管委魏德曼称欧元区未陷入通缩循环

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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**消费者未缩减支出**
他表示，消费者没有因预期物价将下降而推迟购买，且欧洲央行预计经济逐步复苏将带动通胀率回升。
“这并不是说，经济成长长期乏力不是决策者需要关注的一个问题，”他并指出他支持欧元区国家进一步进行结构性改革，并鼓励银行向实体经济提供信贷。
但魏德曼警告，利率长期维持在极低水准有风险。
“对我来说，极低利率显然威胁到金融稳定，”他说，企业到时候可能会对较低的利率环境习以为常。
他还表示，“最终可能意味着没有发生结构性调整，”指出这可能为下一场金融危机埋下隐患。
“金融稳定面临的风险可能最终发展成为威胁物价稳定的风险，”他称。(完) (编译 李爽/王翔琼；审校 龚芳/张荻)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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