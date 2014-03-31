中国个股：上海大小文广合并， 东方明珠、百视通业务将分步调整

路透上海3月31日 - 中国上海文广整合改革方案出炉，俗称“大小文广”的两个传媒集团合并，而分属这两个集团的两家上市公司--东方明珠 和百视通 的业务未来将分步调整。

公司周一公告显示，自即日起原上海文化广播影视集团的事业单位建制撤销，改制设立的国有独资上海文化广播影视集团有限公司正式运营，上海东方传媒集团有限公司以国有股权划转方式与上海文化广播影视集团有限公司实施整合。

上海文化广播影视集团被称为大文广(SMEG)，而上海广播电视台全资子公司东方传媒集团则被称为小文广(SMG)，大文广和小文广分别为东方明珠和百视通的控股股东。

公告指出，上海文化广播影视集团公司将根据东方明珠、百视通的相应定位，用市场化方式对相关业务逐步进行梳理、分步解决相关业务和资产的调整问题，目前没有涉及上市公司资产重组的具体方案。

“父弱子强”是此前大小文广的基本经营特征，大文广旗下除东方明珠和小文广外，还拥有上海电影集团等资产，而小文广旗下的资产比较丰富。此前小文广筹划上市的五大板块中，除了百视通已借壳上市以外，炫动传播、第一财经、东方娱乐、东方购物均尚未上市。