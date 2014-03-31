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市场报道 | 2014年 3月 31日 星期一 08:25 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--3月31日-4月7日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

       
    3月31日当周
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段       预估值       前值
    
    3月31日(一)
    1230  加拿大GDP(较前月)                                  1月        +0.4%       -0.5%
    1345  美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                      3月         59.0        59.8
    
    4月1日(二)
     --   美国整体汽车销售年率(万辆)                         3月        1,580       1,534
    1145  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            3月29日当周          --        -1.5%
    1230  加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)                  2月         +0.8%      +1.4%
                                   (较上年同期)                           --        +2.3%
    1255  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)          3月29日当周          --        +3.1%
    1330  加拿大RBC经季节调整的制造业PMI                     3月          --         52.9
    1343  美国Markit制造业PMI                            3月终值          --         55.5
    1400  美国建筑支出(较前月)                               2月        +0.1%       +0.1%
    1400  美国IBD消费者信心指数                              4月          --         45.1
    1400  美国供应管理协会(ISM)制造业指数                    3月         54.0        53.2
              ISM制造业投入物价分项指数                                  60.0        60.0
              ISM制造业就业分项指数                                      52.8        52.3
              ISM制造业新订单分项指数                                     --         54.5
    1430  美国达拉斯联邦储备银行服务业指数                   3月          --          9.8
    
    4月2日(三)
    1100  美国抵押贷款市场指数                       3月28日当周          --        361.2
              再融资指数                                                  --      1,432.2
    1215  美国ADP就业报告(万人)                              3月     增加19.3    增加13.9
    1345  美国纽约ISM企业活动指数                            3月          --        626.1
    1400  美国工厂订单                                       2月        +1.2%       -0.7%
              耐久财订单                               2月修正值          --        +2.2%
              扣除运输的耐久财订单                                        --        +0.2%
              扣除国防的耐久财订单                                        --        +1.8%
              扣除飞机的非国防资本财订单                                  --        -1.3%
    
    4月3日(四)
    1130  美国Challenger企业计划裁员数量(万人)               3月          --       4.1835    
    1230  美国国际贸易收支(亿美元)                           2月      逆差385     逆差391
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)               3月29日当周         31.6        31.1
              四周均值(万人)                                              --       31.775
              续请失业金人数(万人)                   3月22日当周         282.5      282.3
    1230  加拿大贸易收支(亿加元)                             2月      顺差1.5     逆差1.8
    1345  美国Markit服务业PMI                            3月终值          --         55.5
    1400  美国ISM非制造业指数                                3月         53.5        51.6      
              ISM非制造业企业活动指数                                    55.2        54.6
              ISM非制造业雇佣指数                                         --         47.5
              ISM非制造业新订单指数                                       --         51.3
              ISM非制造业价格指数                                         --         53.7
    
    4月4日(五)
    1230  美国非农就业岗位(万个)                             3月       增加20    增加17.5
              民间就业岗位(万个)                                     增加19.5    增加16.2
              制造业就业岗位(万个)                                    增加0.7     增加0.6
              失业率                                                     6.6%        6.7%
              平均时薪                                                  +0.2%       +0.4%
              每周平均工时                                               34.4        34.2  
    1230  加拿大就业变动(万人)                               3月        增加2     减少0.7
                    失业率                                               7.0%        7.0%
                  就业参与率                                           66.20%      66.20%
    1400  加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                      3月          --         57.8
                经季节调整的Ivey采购经理人指数                           57.0        57.2
    1430  美国ECRI经济领先指标                        3月28日当周         --        133.5 
    
    4月7日当周
    
    4月7日(一)
    1900  美国消费者信贷(亿美元)                             2月       增加140      增加137(完)
    
    
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                       日本与韩国                  
    欧洲                               澳洲与新西                  
                                       兰           
    中国                               台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                               日本                        
    欧洲                               韩国                        
    中国                               香港                        
    澳洲                               台湾                        
 
 (整理 于春红; 审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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