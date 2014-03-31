美国与加拿大经济指标预测--3月31日-4月7日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 3月31日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月31日(一) 1230 加拿大GDP(较前月) 1月 +0.4% -0.5% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 3月 59.0 59.8 4月1日(二) -- 美国整体汽车销售年率(万辆) 3月 1,580 1,534 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月29日当周 -- -1.5% 1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.8% +1.4% (较上年同期) -- +2.3% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月29日当周 -- +3.1% 1330 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI 3月 -- 52.9 1343 美国Markit制造业PMI 3月终值 -- 55.5 1400 美国建筑支出(较前月) 2月 +0.1% +0.1% 1400 美国IBD消费者信心指数 4月 -- 45.1 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 3月 54.0 53.2 ISM制造业投入物价分项指数 60.0 60.0 ISM制造业就业分项指数 52.8 52.3 ISM制造业新订单分项指数 -- 54.5 1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业指数 3月 -- 9.8 4月2日(三) 1100 美国抵押贷款市场指数 3月28日当周 -- 361.2 再融资指数 -- 1,432.2 1215 美国ADP就业报告(万人) 3月 增加19.3 增加13.9 1345 美国纽约ISM企业活动指数 3月 -- 626.1 1400 美国工厂订单 2月 +1.2% -0.7% 耐久财订单 2月修正值 -- +2.2% 扣除运输的耐久财订单 -- +0.2% 扣除国防的耐久财订单 -- +1.8% 扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.3% 4月3日(四) 1130 美国Challenger企业计划裁员数量(万人) 3月 -- 4.1835 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 2月 逆差385 逆差391 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月29日当周 31.6 31.1 四周均值(万人) -- 31.775 续请失业金人数(万人) 3月22日当周 282.5 282.3 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 2月 顺差1.5 逆差1.8 1345 美国Markit服务业PMI 3月终值 -- 55.5 1400 美国ISM非制造业指数 3月 53.5 51.6 ISM非制造业企业活动指数 55.2 54.6 ISM非制造业雇佣指数 -- 47.5 ISM非制造业新订单指数 -- 51.3 ISM非制造业价格指数 -- 53.7 4月4日(五) 1230 美国非农就业岗位(万个) 3月 增加20 增加17.5 民间就业岗位(万个) 增加19.5 增加16.2 制造业就业岗位(万个) 增加0.7 增加0.6 失业率 6.6% 6.7% 平均时薪 +0.2% +0.4% 每周平均工时 34.4 34.2 1230 加拿大就业变动(万人) 3月 增加2 减少0.7 失业率 7.0% 7.0% 就业参与率 66.20% 66.20% 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 3月 -- 57.8 经季节调整的Ivey采购经理人指数 57.0 57.2 1430 美国ECRI经济领先指标 3月28日当周 -- 133.5 4月7日当周 4月7日(一) 1900 美国消费者信贷(亿美元) 2月 增加140 增加137(完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 于春红; 审校 徐文焰)