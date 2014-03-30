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亚洲 | 2014年 3月 31日 星期一 07:55 BJT

《香港报摘》--经济日报3月31日

* 头版头条：

--中国工商银行 行长易会满接受专访时称，中国经济环境正处转型期、调整期、消化期“三期合一”的关键期，盈利能力回落属正常。他并对该行市盈率只有4倍表示不满意。

* 其他：

--新鸿基地产 联席主席郭炳江称，过去一年建筑费大幅上升、地价回落，部分楼盘售价仍有调整空间，但他预料幅度不大，整体楼市亦不会大上大落。

--美国联储局启动退市，在加息预期下，滙丰 股票资本市场可转债业务主管黄宇辉称，预期今年亚洲区可换股债券发行量可高于去年的86亿美元。

--内房资金断链的忧虑甚嚣尘上，禹洲地产 主席林龙安称，资金面偏紧的情况反而给大开发商提供机会，以低成本收购小开发商的优质项目。

--中国童装品牌米格 主席丁培基表示，公司有意收购外国品牌以反攻内地一二綫城市，并透过建立新自有品牌以扩大销售层面。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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