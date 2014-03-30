《香港报摘》--经济日报3月31日

《全球汇市》欧元兑美元小跌，因欧洲央行政策立场鸽派
路透纽约4月27日 - 欧元兑美元周四小跌，此前欧洲央行总裁德拉吉称，决策者没有讨论撤走宽松货币政策，美元兑瑞典克朗跳升，此前瑞典央行延长公债购买计划。
* 头版头条：
--中国工商银行 行长易会满接受专访时称，中国经济环境正处转型期、调整期、消化期“三期合一”的关键期，盈利能力回落属正常。他并对该行市盈率只有4倍表示不满意。
* 其他：
--新鸿基地产 联席主席郭炳江称，过去一年建筑费大幅上升、地价回落，部分楼盘售价仍有调整空间，但他预料幅度不大，整体楼市亦不会大上大落。
--美国联储局启动退市，在加息预期下，滙丰 股票资本市场可转债业务主管黄宇辉称，预期今年亚洲区可换股债券发行量可高于去年的86亿美元。
--内房资金断链的忧虑甚嚣尘上，禹洲地产 主席林龙安称，资金面偏紧的情况反而给大开发商提供机会，以低成本收购小开发商的优质项目。
--中国童装品牌米格 主席丁培基表示，公司有意收购外国品牌以反攻内地一二綫城市，并透过建立新自有品牌以扩大销售层面。（完）
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路透纽约4月27日 - 欧元兑美元周四小跌，此前欧洲央行总裁德拉吉称，决策者没有讨论撤走宽松货币政策，美元兑瑞典克朗跳升，此前瑞典央行延长公债购买计划。
* 黄金本周迄今下跌1.5% * 美元因美国数据上涨，欧元受德拉吉言论拖累 * 黄金技术支撑位在1,225-1,257美元 * 钯金触及2015年3月来最高水准 路透纽约/伦敦4月27日 - 金价周四重拾从本月中触及的五个月高位 回落的态势，回吐美国总统特朗普减税计划引发疑虑所录得的涨幅，欧洲 央行总裁德拉吉的讲话拖累欧元下跌。 1909 GMT，现货金 下跌0.3%，报每盎司1,265.21美元。美国期 金 收升0.1%，报每盎司1,265.90美元。 黄金从4月17日高位1,295.42美元回落，本周迄今下跌了1.5%。 周三黄金从两周低位反弹，因特朗普提议降低企业税。 “隔夜市场的走势没有延续，是因为欧洲央行和美元上涨，令黄金处 于守势，”RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn说。 美元指数 上涨，此前数据显示美国企业投资加速增长，欧元降 至盘中低位，因德拉吉称欧洲央行决策者在周四会议上没有讨论
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