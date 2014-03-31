香港个股：银泰商业获阿里巴巴53.7亿港元战略投资，今早复牌

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港3月31日 - 中国百货营运商--银泰商业（集团）有限公司 周一称，阿里巴巴集团IPO-ALIB.N对其作出战略投资，包括认购价值约53.7亿港元新股及可换股债券，双方并将设立合资企业发展百货与超市相关的线上到线下（O2O）业务。
银泰商业于上周四盘中停牌，停牌前报9.03港元，其股份将于今早复牌。
该公司在联交所一份声明中称，公司将按每股7.5335港元发行约2.2亿股股份，以及本金额约37.06亿元的可换股债券予阿里巴巴，涉及金额合共约53.7亿港元。
完成发行新股后，阿里巴巴将持有银泰商业9.9%股份，假设可换股债券获悉数行使转换为股份，阿里巴巴的持股比例将进一步升至26.13%。
根据协议，双方还将寻求设立合资企业，利用银泰商业遍布中国的零售业务网络的专业经验、资源及基础设施以及投资人领先的电商平台及消费数据分析能力，来发展与购物中心、百货商店以及超级市场有关的O2O业务。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。