《中国报摘》--中国证券报3月31日

* 头版头条:

--深化国资改革意见草案日前已上报国务院，国资改革的顶层设计呼之欲出。据悉，该意见拟在国资改革中充分发挥资本市场作用，动用并购重组、员工持股计划、股权激励等多种工具来激发国资活力、改善国资监管。

* 其他:

--知情人士透露，今年推出原油期货完全有可能。目前，中国人民银行、外汇管理局、海关总署等多个部门正积极支持原油期货推出上市，并已基于原油期货基本方案完成了配套货币政策、外汇政策、海关保税监管政策初稿的制定，将在国务院批准后对外发布上市。目前国资委也在积极研究国有企业参与原油期货市场交易，充分利用期货市场实现国企套期保值的可能性和操作、监管办法。

--上海文广整合改革方案出炉，东方明珠 、百事通 同时公告，上海文化广播影视集团进行相关改制后将累计持有东方明珠逾45%股份，集团将根据上市公司相应定位，用市场化方式对相关业务逐步进行梳理，分步解决相关业务和资产的调整问题，目前没有涉及上述两家公司资产重组的具体方案。