《中国报摘》--中国证券报3月31日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 头版头条:
--深化国资改革意见草案日前已上报国务院，国资改革的顶层设计呼之欲出。据悉，该意见拟在国资改革中充分发挥资本市场作用，动用并购重组、员工持股计划、股权激励等多种工具来激发国资活力、改善国资监管。
* 其他:
--知情人士透露，今年推出原油期货完全有可能。目前，中国人民银行、外汇管理局、海关总署等多个部门正积极支持原油期货推出上市，并已基于原油期货基本方案完成了配套货币政策、外汇政策、海关保税监管政策初稿的制定，将在国务院批准后对外发布上市。目前国资委也在积极研究国有企业参与原油期货市场交易，充分利用期货市场实现国企套期保值的可能性和操作、监管办法。
--上海文广整合改革方案出炉，东方明珠 、百事通 同时公告，上海文化广播影视集团进行相关改制后将累计持有东方明珠逾45%股份，集团将根据上市公司相应定位，用市场化方式对相关业务逐步进行梳理，分步解决相关业务和资产的调整问题，目前没有涉及上述两家公司资产重组的具体方案。
--中国中铁股份 公告，全年实现营业总收入5,604.4亿元，同比增长15.8%；归属于上市公司股东的净利润93.7亿元，同比增长26.85%。公司拟每10股派息0.66元。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 丁淑琴； 审校 曾祥进)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。