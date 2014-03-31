中股业绩：宝钢股份去年实现净利58.18亿元，同比降42.33%

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海3月31日 - 中国最大钢铁企业之一的宝山钢铁股份有限公司 上周六刊登2013年报，去年公司实现净利58.18亿元人民币，同比下降42.33%；主要是因前年出售部分资产产生了一次性收益。
去年公司实现营业收入1,896.88亿元，同比下降0.76%；每股收益0.35元。公司2013年分配预案为每10股派现1元。
公司2014年计划产钢2,207万吨、销售商品坯材2,179万吨、营业总收入1,950亿元。去年宝钢实现销售坯材2,199.3万吨，营业总收入为1,900亿元。
“钢铁行业产能过剩严重、产能利用率低，且局面短期难以扭转。”年报指出，2014年中国钢铁行业将延续微利经营状态，行业环境不会出现大的变化。
宝钢表示，工业化、城镇化的推进将继续支撑国内钢材需求的小幅增长，但钢铁产能过剩、下游需求增速放缓造成供大于求的局面难以在短期内改观，同时成本高企以及金融化趋势，将共同制约钢铁行业的效益提升。
宝钢称，公司将从延伸服务领域、创新商业模式、拓展发展空间三个方面，积极探索实施从“钢铁到材料、制造到服务、中国到全球”的三大转型升级战略。发展电子商务应用，扩大上海钢铁交易中心平台、工业品交易中心的交易规模及客户数，进一步培育互联网金融产业，致力于构建电子交易、网络支付、供应链融资、物流、终端服务等领域的服务优势。
另外，宝钢还将对上下游进行有选择的、战略性投资，把握合适时机，进一步稳定资 源供应渠道，降低资源价格及供应风险；加大海外资源开发寻源力度，力争在海外资源投资领域取得重大突破。
宝钢股份上周五报3.81元，过去一个月累计上涨3.5%。（完）
参看细节，请点击上海证交所网站 here (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。