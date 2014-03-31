中股业绩：宝钢股份去年实现净利58.18亿元，同比降42.33%

路透上海3月31日 - 中国最大钢铁企业之一的宝山钢铁股份有限公司 上周六刊登2013年报，去年公司实现净利58.18亿元人民币，同比下降42.33%；主要是因前年出售部分资产产生了一次性收益。

去年公司实现营业收入1,896.88亿元，同比下降0.76%；每股收益0.35元。公司2013年分配预案为每10股派现1元。

公司2014年计划产钢2,207万吨、销售商品坯材2,179万吨、营业总收入1,950亿元。去年宝钢实现销售坯材2,199.3万吨，营业总收入为1,900亿元。

“钢铁行业产能过剩严重、产能利用率低，且局面短期难以扭转。”年报指出，2014年中国钢铁行业将延续微利经营状态，行业环境不会出现大的变化。

宝钢表示，工业化、城镇化的推进将继续支撑国内钢材需求的小幅增长，但钢铁产能过剩、下游需求增速放缓造成供大于求的局面难以在短期内改观，同时成本高企以及金融化趋势，将共同制约钢铁行业的效益提升。

宝钢称，公司将从延伸服务领域、创新商业模式、拓展发展空间三个方面，积极探索实施从“钢铁到材料、制造到服务、中国到全球”的三大转型升级战略。发展电子商务应用，扩大上海钢铁交易中心平台、工业品交易中心的交易规模及客户数，进一步培育互联网金融产业，致力于构建电子交易、网络支付、供应链融资、物流、终端服务等领域的服务优势。

另外，宝钢还将对上下游进行有选择的、战略性投资，把握合适时机，进一步稳定资 源供应渠道，降低资源价格及供应风险；加大海外资源开发寻源力度，力争在海外资源投资领域取得重大突破。

宝钢股份上周五报3.81元，过去一个月累计上涨3.5%。（完）

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