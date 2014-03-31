意大利经济：2014年成长预估将下调至0.8或0.9%--总理伦齐

路透罗马3月29日 - 意大利总理伦齐表示，意大利下个月公布一系列新预估时，将把经济增长预估自1.1%下调至0.8或0.9%。

意大利经济为发达国家中表现最疲弱的国家之一，这种情况已经持续了十多年时间。该国经济也总是逊于政府的成长预估。

伦齐周五晚接受电视采访时称，100亿欧元的减税措施将从5月开始生效，将有助于支持经济复苏，但“遗憾的是”，莱塔领导的上任政府所做增长1.1%的预估“过于乐观”。

“新预估将为0.8或0.9%，”他表示。

政府将于4月10日公布经济和金融文件(DEF)，其中包含最新的经济和公共财政目标。

伦齐宣布的2014年成长预估仍较几乎所有独立分析师的预期来得乐观。

国际货币基金组织(IMF)和欧盟执委会均预计，意大利经济今年仅将增长0.6%。意大利2013和2012年经济分别萎缩1.9%和2.4%。