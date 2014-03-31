意大利经济：2014年成长预估将下调至0.8或0.9%--总理伦齐

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透罗马3月29日 - 意大利总理伦齐表示，意大利下个月公布一系列新预估时，将把经济增长预估自1.1%下调至0.8或0.9%。
意大利经济为发达国家中表现最疲弱的国家之一，这种情况已经持续了十多年时间。该国经济也总是逊于政府的成长预估。
伦齐周五晚接受电视采访时称，100亿欧元的减税措施将从5月开始生效，将有助于支持经济复苏，但“遗憾的是”，莱塔领导的上任政府所做增长1.1%的预估“过于乐观”。
“新预估将为0.8或0.9%，”他表示。
政府将于4月10日公布经济和金融文件(DEF)，其中包含最新的经济和公共财政目标。
伦齐宣布的2014年成长预估仍较几乎所有独立分析师的预期来得乐观。
国际货币基金组织(IMF)和欧盟执委会均预计，意大利经济今年仅将增长0.6%。意大利2013和2012年经济分别萎缩1.9%和2.4%。
伦齐表示，他所承诺的减税举措最终将提振经济增长超过1%，但政府必须对其做出的2014年成长预估持“谨慎态度”。(完) (编译 许娜；审校 戴素萍)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。