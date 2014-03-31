《中国重要政经日程》--3月31日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
============================今日重要政经日程========================
3/31（一）
--中国国家主席习近平3月22日至4月1日出席第三届核安全峰会并访问荷兰等四国。
*--中国气象局下午14:30举行4月新闻发布会，重点发布3月天气气候特征及春耕春播气象服务等情况。
============================近期重要政经日程========================
4/2（三）
*--第二届金融品牌峰会在北京举办。
4/11（五）
--2014中国(义乌)世界电子商务大会在北京举办。
4/13（日）
--第五届中美商业领袖圆桌会议4月13日至16日在纽约举行。
5/14（三）
--科博会2014中国金融论坛14日至15日在北京举行。
5/15（四）
--2014上市公司企业治理论坛15日至16日在深圳举行。
6月19日（四）
--中国外汇投资峰会2014（CFIS 2014）将于2014年6月19–20日在中国上海举办。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张晓翀)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。