版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 31日 星期一 08:24 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--3月31日-4月7日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。

 日   时间  国家   规模      发行细节
 期                          
 4/1        日本             10年期公债
                             
                             
 4/2        德国   30亿欧元  五年期联邦债券
 4/2        英国             2044年到期公债
 4/3        日本             三个月期贴现国库券
 4/3  0950  法国             长期政府债券(OAT)
 4/3        日本             10年期通胀保值债券
 4/3        西班             标售债券
            牙               
 4/7  1350  法国             标售BTF债券
                             
 4/7        日本             六个月期国库券
                             
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    全球外汇市场主要消息        
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 李爽  审校 郑茵)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐