国际油市：美国原油守在三周高点附近，俄罗斯和西方紧张关系予以支撑

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
美国国务卿克里周日晚间表示，他与俄罗斯外长拉夫罗夫在巴黎进行了四个小时的会谈，讨论缓和乌克兰危机的各种建议。
伊拉克石油部长Abdul Kareem Luaibi表示，West Qurna-2油田的生产在年底前将提振该国产量至每日400万桶。该油田的经营商Lukoil 于周六开始商业生产。
West Qurna-2的产量将从初期的每日12万桶，最终料增至每日120万桶。
美国能源资料协会(EIA)数据显示，美国1月原油出口量升至1999年来最高的每日24.5万桶，12月为每日19万桶。
利比亚国营石油公司National Oil Corp (NOC)表示，从该国Wafa油田至西部Mellitah港口的凝析油输送仍被阻断，但对意大利的天然气出口依然正常。尼日利亚原油出口料降至2009年以来最低位，因费卡多斯原油生产中断。
商品期货交易委员会(CFTC)表示，3月25日止当周基金经理人减持美国原油期货和期权净多仓。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/戴素萍 审校 于春红/王翔琼)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。