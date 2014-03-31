国际油市：美国原油守在三周高点附近，俄罗斯和西方紧张关系予以支撑

美国国务卿克里周日晚间表示，他与俄罗斯外长拉夫罗夫在巴黎进行了四个小时的会谈，讨论缓和乌克兰危机的各种建议。

伊拉克石油部长Abdul Kareem Luaibi表示，West Qurna-2油田的生产在年底前将提振该国产量至每日400万桶。该油田的经营商Lukoil 于周六开始商业生产。

West Qurna-2的产量将从初期的每日12万桶，最终料增至每日120万桶。

美国能源资料协会(EIA)数据显示，美国1月原油出口量升至1999年来最高的每日24.5万桶，12月为每日19万桶。

利比亚国营石油公司National Oil Corp (NOC)表示，从该国Wafa油田至西部Mellitah港口的凝析油输送仍被阻断，但对意大利的天然气出口依然正常。尼日利亚原油出口料降至2009年以来最低位，因费卡多斯原油生产中断。

商品期货交易委员会(CFTC)表示，3月25日止当周基金经理人减持美国原油期货和期权净多仓。(完)

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