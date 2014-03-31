《新兴市场重要经济事件预告》--3月31日-4月7日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(除特别说明外，均为GMT时间)
3月31日(一)
伦敦--国际金融服务论坛(至4月2日)。发言者包括欧元集团主席迪塞尔布洛姆、卢森堡财长Pierre Gramegna、突尼斯央行总裁Chedly Ayari、英国央行负责审慎监管事务的副总裁贝利。
雅典--2014年欧洲智库EUROFI高级别研讨会(至4月1日)。发言者包括希腊财政部长史托纳拉斯、希腊央行总裁普罗沃普洛斯、德国财政部长朔伊布勒、立陶宛财长Rimantas Sadzius、欧洲央行执委普雷特和拉脱维亚财长Andris Vilks。
布鲁塞尔--第五届欧盟-非洲商业论坛(至4月1日)。
布鲁塞尔--第三届非洲-欧盟青年领袖峰会(至4月1日)。
首尔--韩国央行即将卸任的总裁金仲秀发表最后演讲(0700)。
耶路撒冷--以色列央行举行年度新闻发布会，总裁Karnit Flug对媒体讲话(0830)。
卢萨卡--赞比亚央行公布最新利率决议(1000)。
智利圣地亚哥--智利央行公布季度货币政策报告(2000)。
4月1日(二)
香港--亚洲开发银行发布2014年亚洲发展展望报告。
华盛顿--世界银行行长金墉在美国外交关系协会发表演说(1230)。
孟买--印度央行宣布2014-15年度货币政策声明(0530)。
巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至4月2日)。
4月2日(三)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德就全球经济发表演讲。
布鲁塞尔--第四届欧盟-非洲峰会(至4月3日)。
4月3日(四)
布拉格--出口商协会定期论坛(至4月4日)，发言人包括捷克央行总裁Jan Prochazka和副总裁Mojmir Hampl。
4月4日(五)
暂无重要经济事件。
4月6日(日)
耶路撒冷--以色利央行总裁Karnit Flug举行记者会(0400)。
4月7日(一)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 于春红; 审校 孙茉莉)
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