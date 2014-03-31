《香港报摘》--信报3月31日

* 头版头条：

--香港楼价持续温和调整，今年首季下跌0.5%，较去年末季跌幅0.8%略为放缓，但近日二手屋苑蚀让及低于市价成交不断，带动3月迄今成交量按月急增逾八成至306宗。

* 其他：

--港交所 自4月1日开始实施更严格的招股程序，例如上市申请被退回，保荐人和申请人名称将被公开，据悉因而有逾100家企业争相于新例生效前向港交所提出上市申请。

--桑德国际 去年纯利按年跌近1%至4.23亿元人民币，公司董事长文一波称，预期今年的收入及盈利均有望录得双位数升幅。

--东风汽车 去年纯利105.28亿元人民币，按年上升15.8%；营业额升5.1倍至372.63亿元。

--华南城 与广州市经济贸易委员会签订合作意向书，在广州建设及发展大型综合商贸物流及商品交易中心，初步预计总规划建筑面积为1,000万平方米。（完）

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