《香港报摘》--信报3月31日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 头版头条：
--香港楼价持续温和调整，今年首季下跌0.5%，较去年末季跌幅0.8%略为放缓，但近日二手屋苑蚀让及低于市价成交不断，带动3月迄今成交量按月急增逾八成至306宗。
* 其他：
--港交所 自4月1日开始实施更严格的招股程序，例如上市申请被退回，保荐人和申请人名称将被公开，据悉因而有逾100家企业争相于新例生效前向港交所提出上市申请。
--桑德国际 去年纯利按年跌近1%至4.23亿元人民币，公司董事长文一波称，预期今年的收入及盈利均有望录得双位数升幅。
--东风汽车 去年纯利105.28亿元人民币，按年上升15.8%；营业额升5.1倍至372.63亿元。
--华南城 与广州市经济贸易委员会签订合作意向书，在广州建设及发展大型综合商贸物流及商品交易中心，初步预计总规划建筑面积为1,000万平方米。（完）
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路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。