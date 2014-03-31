《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月31日

*工商时报：

--交通部、NCC今日将共同举办2600MHz频谱释照说明会，首度释出TD-LTE执照；科技部长张善政表示，此次释出50MHz频宽发展TD产业，释出两张TD执照比较适合；合计此次LTE释照张数、业界初估三至四张，释照总标金上看300亿台币。

--台积电 董事长张忠谋看好物联网（Internet of Things）将成半导体未来显学，包括苹果 、英特尔 、Google 、亚马逊等大厂也正在积极建立物联网生态系统，台湾的晶片厂除了抢进国际大厂供应链，第二季起将全力进军LED照明、智慧电网、大陆三网融合、行动支付等物联网嵌入式IC市场。

--服贸僵局求解套，包括工总、商总、金融总会等30多个公协会、40多位工商企业界代表今日上午10点半将面见总统马英九，恳切的呼吁：唯有〞会面、对话沟通，才能化解僵局〞；并建议，为台湾永续的未来，应站在策定国家经贸战略的高度与格局，召开〞国是会议〞。

*经济日报：

--国泰金控 海外并购扩张策略，国泰世华银将扮领头羊，兵分两路在东南亚包括马来西亚、印尼、菲律宾等市场，广泛寻求并购银行机会，以复制其越南模式；银行站稳脚步后，寿、产险将加速跟进扩张。

--日本索尼 (Sony)2月出售旗下笔电VAIO品牌与事业之后，近期传出停止向供应商拿货，并暂停与主要代工厂广达 的新开案业务，意味索尼所有笔电相关业务都将喊卡，相关负面影响第二季起开始浮现，广达首当其冲。

--反服贸黑衫军集结凯道昨晚间和平收场，抗议学生持续占领国会。不过，本周起立法院常设的八个委员会将恢复运作，府院也将致力先前对抗议学生开出的三条件。外资圈解读，事态并未走向极端，已大幅打消台股不确定性，预期外资本周仍将正面看待台股。

--法人圈传出，台塑 集团旗下DRAM厂华亚科 及南科 本季获利逆势持续上攻，华亚科单季获利可望突破110亿台币，再创新高，毛利率站稳五成之上，南科获利将逾50亿台币，改写六年单季新高。两家公司本季合计获利逾160亿台币，远优于市场预期。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。