中港股业绩：神华能源去年净利下降9.3%，为上市以来首次下滑

路透香港3月31日 - 中国最大煤炭生产商--中国神华能源股份有限公司 公布，去年度净利按年下降9.3%，为自2005年H股上市以来首次下滑，主要受累于市场需求持续疲弱。

神华于交易所的公告显示，按国际会计准则，2013年1-12月净利为450.79亿元人民币，2012年经重列数字为497.08亿元；并符合汤森路透综合28名分析师预测的433.64亿元。

公司表示，由于需求持续疲弱,煤炭企业盈利水平整体下降，而国内煤价受全球经济低迷、煤炭产能过剩、进口煤持续增加等多种因素影响，出现剧烈波动。

2013年公司加权平均煤炭销售价格390.7元/吨，同比下降8.7%。商品煤产量3.18亿吨，销量5.15亿吨，分别上升4.6%及10.8%。

煤价下滑加上经营成本上升，去年煤炭业务利润359.94亿元，按年下跌20%，但部分不利影响被电力业务盈利增长57%至170亿元所抵销。

神华表示，2014年中国经济将稳中向好，煤炭行业预计将延续供需宽松平衡的局面。

公司今年资本开支计划总额为503.8亿元，比2013年的480亿元增加5%，主要用于准池铁路和黄大铁路建设、采掘设备购置、电厂脱硝改造、重庆万州港电项目等项目。

神华H股上周五收报22.1港元，过去三个月累计跌9.6%；其A股则收报13.79元人民币。（完）

欲浏览于交易所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)