中港个股：光大银行2013年净利同比增13.2%，正研究优先股发行方案

路透上海3月31日 - 中国光大银行股份有限公司 周一公布年报，2013年实现归属于上市公司股东净利润267.15亿元人民币，同比增长13.2%；行长赵欢表示，目前光大银行正在研究发行优先股的方案。

刊登在上海证券交易所的年报显示，去年光大银行实现营业收入653.06亿元，同比增9.0%，每股收益0.66元；当年净利差为1.96%，同比下降38个基点，不过实现手续费及佣金同比增长57.74%，成为营业收入增长的主要驱动因素。

2013年末该行不良贷款率为0.86%，较2012年末上升0.12个百分点；年末资本充足率为10.57%，核心一级资本充足率9.11%，拨备覆盖率为241.02%，存贷比72.59%。

此外，上海证券报引述光大银行行长赵欢在股东大会上的讲话指出，光大银行去年发行H股后资本充足率有了明显的提升，现在的资本充足率是符合监管要求的，也高于监管对光大银行阶段性标准的要求。但为了提高持续发展能力，会考虑发行优先股，目前正研究发行优先股的方案。

他表示，光大银行将进一步与监管部门加强沟通，如果市场合适，时机合适，不排除发行优先股的可能。

**光大集团改革转型将见曙光**

在谈到光大集团的改革方向问题时，报导援引光大集团及光大银行董事长唐双宁指出，光大集团最主要的子公司集团是不控股的，而中信集团的情况跟光大不一样，中信集团是控股的，所以在管理上也相对顺畅。

唐双宁比喻说，中国的金融机构大体呈三分格局，中央集权的“共和制”，即“总分行制”，如五大国有商业银行；“联邦制”，即控股型的母子公司制，如中信集团；“邦联制”，即不控股的母子公司制，如光大集团。

唐双宁称，自己这些年在光大集团的主要工作就是在引导光大从“邦联制”走向“联邦制”，并称光大集团向联邦制的改革转型很快就能见到曙光。

“如果光大由‘邦联制’变成‘联邦制’，就跟中信的体制模式差不多了。到时候，我们就可以考虑中信的模式问题。”他表示。

不过，唐双宁坦言，光大集团的整体上市即便满足了上述条件，在法律方面还需要详细的研究。“比如光大集团下面有四家上市公司，有的是A股，有的是H股，有的是A+H股，这种多元化的股权模式如何处理，都需要研究”。

香港老牌中资企业中信泰富 正在研究以现金及发行新股方式收购中信集团旗下的中信股份，藉此实现母公司在港整体上市。这将是直属国务院的中央企业首宗借壳香港子公司实现整体上市案例，合并后的集团价值料达约420亿美元，是目前市值约530亿港元的中信泰富的六倍多。 (完)

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