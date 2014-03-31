《全球重要经济事件一览表》--3月31日-4月7日

离岸人民币：离岸债券流动性充裕且利率在低位，是发行好时机--花旗高管
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
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3月31日(一)
布鲁塞尔--欧盟-非洲第五届商业论坛(至4月1日)。
布鲁塞尔--非洲-欧盟第三届青年领袖峰会(至4月1日)。
雅典--欧洲金融界智囊团(Eurofi)2014年高级研讨会(至4月1日)。发言人包括希腊财长史托纳拉斯、希腊央行总裁普罗沃普洛斯(George Provopoulos)、德国财政部长朔伊布勒、欧洲央行执委普雷特等。
伦敦--国际金融服务论坛(至4月2日)。发言人包括：欧元集团主席迪塞尔布洛姆、卢森堡财长Pierre Gramegna、突尼斯央行总裁Chedly Ayari与英国央行副总裁贝利。
伦敦--英国央行总裁卡尼将出席金融稳定委员会全体会议。
尼科西亚--欧元集团主席迪塞尔布洛姆访问塞浦路斯。
4月1日(二)
雅典--欧洲经济暨财政事务理事会非正式会议(至4月2日)。
伦敦--威斯敏斯特商业论坛主题研讨会：银行业改革的下一步--竞争、稳定与标准。英国央行副总裁贝利讲话。
悉尼--澳洲央行召开利率会议。
4月2日(三)
芝加哥--美国圣路易斯联储总裁布拉德在Homer Jones纪念活动上致开幕词(2100)。
华盛顿--前美国财长萨默斯参加美国预算与政策优先中心(Center on Budget and Policy Priorities)主办的“通往充分就业之路：让就业成为国家优先事项”的小组会并发表讲话(1245)。
布鲁塞尔--第四届欧盟-非洲峰会(至4月3日)。
4月3日(四)
法兰克福--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在该行举办的一次颁奖典礼上发表讲话(1400)。
伦敦--英国财政大臣欧思邦在下议院财政委员会就预算发表讲话(0900)。
布里斯班--澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲美国商会iiNet企业餐会上讲话(0200)。
多伦多--阿尔伯塔省财长Doug Horner将在加拿大经济俱乐部发言，主题为“能源与经济：阿尔伯塔省的下一年”(1545)。
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)将发表讲话。
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，随后宣布利率决定并召开新闻发布会。
4月4日(五)
伦敦--英国央行金融稳定执行理事霍尔丹将在LBS资产管理大会上讲话(0815)。
4月7日(一)
洛杉矶--美国圣路易斯联储总裁布拉德在南加州大学马歇尔商学院举办的第27届亚太企业前景会议上，就美国经济和货币政策发表讲话。(1545)
伦敦--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许就监管发表讲话。(0830)
东京--日本央行召开货币政策会议(至4月8日)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校)
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
加州斯坦福--胡佛货币政策研讨会，主题为货币政策的结构基础。与会嘉宾包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德、FED副主席费舍尔。
台湾将于下周一公布4月出口数据，料显示连续第七个月增长，而且尽管动能可能放缓，但应该会预示经济复苏仍在继续。(完) (编译 陈宗琦/刘秀红；审校 张若琪/王颖)