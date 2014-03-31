《全球重要经济事件一览表》--3月31日-4月7日

(除特别说明外，均为GMT时间)

3月31日(一)

布鲁塞尔--欧盟-非洲第五届商业论坛(至4月1日)。

布鲁塞尔--非洲-欧盟第三届青年领袖峰会(至4月1日)。

雅典--欧洲金融界智囊团(Eurofi)2014年高级研讨会(至4月1日)。发言人包括希腊财长史托纳拉斯、希腊央行总裁普罗沃普洛斯(George Provopoulos)、德国财政部长朔伊布勒、欧洲央行执委普雷特等。

伦敦--国际金融服务论坛(至4月2日)。发言人包括：欧元集团主席迪塞尔布洛姆、卢森堡财长Pierre Gramegna、突尼斯央行总裁Chedly Ayari与英国央行副总裁贝利。

伦敦--英国央行总裁卡尼将出席金融稳定委员会全体会议。

尼科西亚--欧元集团主席迪塞尔布洛姆访问塞浦路斯。

4月1日(二)

雅典--欧洲经济暨财政事务理事会非正式会议(至4月2日)。

伦敦--威斯敏斯特商业论坛主题研讨会：银行业改革的下一步--竞争、稳定与标准。英国央行副总裁贝利讲话。

悉尼--澳洲央行召开利率会议。

4月2日(三)

芝加哥--美国圣路易斯联储总裁布拉德在Homer Jones纪念活动上致开幕词(2100)。

华盛顿--前美国财长萨默斯参加美国预算与政策优先中心(Center on Budget and Policy Priorities)主办的“通往充分就业之路：让就业成为国家优先事项”的小组会并发表讲话(1245)。

布鲁塞尔--第四届欧盟-非洲峰会(至4月3日)。

4月3日(四)

法兰克福--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在该行举办的一次颁奖典礼上发表讲话(1400)。

伦敦--英国财政大臣欧思邦在下议院财政委员会就预算发表讲话(0900)。

布里斯班--澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲美国商会iiNet企业餐会上讲话(0200)。

多伦多--阿尔伯塔省财长Doug Horner将在加拿大经济俱乐部发言，主题为“能源与经济：阿尔伯塔省的下一年”(1545)。

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)将发表讲话。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，随后宣布利率决定并召开新闻发布会。

4月4日(五)

伦敦--英国央行金融稳定执行理事霍尔丹将在LBS资产管理大会上讲话(0815)。

4月7日(一)

洛杉矶--美国圣路易斯联储总裁布拉德在南加州大学马歇尔商学院举办的第27届亚太企业前景会议上，就美国经济和货币政策发表讲话。(1545)

伦敦--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许就监管发表讲话。(0830)

东京--日本央行召开货币政策会议(至4月8日)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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