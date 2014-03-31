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货币新闻 | 2014年 3月 31日 星期一 09:22 BJT

香港恒生指数 开盘升0.81%

* 银泰商业 复牌开盘大涨16.28% 公司获阿里巴巴[ 总值53.7亿港元战略投资

* 哈尔滨银行 首日挂牌开盘报2.9港元，招股价为2.9港元

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