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亚洲 | 2014年 3月 31日 星期一 09:35 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月31日

**上海证券报**

--光大银行 行长赵欢表示，会考虑发行优先股，目前光大银行正在研究发行优先股的方案，如果市场合适，时机合适，不排除发行优先股的可能。去年该行实现归属于上市公司股东净利润267.15亿元人民币，同比增长13.2%。

--国家税务总局原副局长许善达表示，从去年10月底中央政治局召开的学习会传出的信息看，政府房地产政策已发生战略性调整，会议前，中央对房地产的调控都是抑制价格过快上涨，让价格回归正常水平，会议之后政府不再将自己的工作目标放在抑制房价上，政府的职责是帮助低收入群体解决住有所居的问题。

**证券时报**

--万科 董事会主席王石表示，对未来几年国内房地产保持谨慎乐观态度，未来10年内万科不存在增长天花板。

**金融时报**

--记者文章称，目前中国经济对投资和债务的依赖还在上升，经济金融领域的潜在风险值得关注。除非美国缩减购债规模，QE过快退出，引发中国银行体系流动性总量变化，进而使微观经济体资金链紧绷，系统性风险加大，中国经济存在失速风险，否则，货币政策操作仍将会继续以公开市场操作为主。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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