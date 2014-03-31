《中国报摘》--其他报纸重要消息3月31日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
**上海证券报**
--光大银行 行长赵欢表示，会考虑发行优先股，目前光大银行正在研究发行优先股的方案，如果市场合适，时机合适，不排除发行优先股的可能。去年该行实现归属于上市公司股东净利润267.15亿元人民币，同比增长13.2%。
--国家税务总局原副局长许善达表示，从去年10月底中央政治局召开的学习会传出的信息看，政府房地产政策已发生战略性调整，会议前，中央对房地产的调控都是抑制价格过快上涨，让价格回归正常水平，会议之后政府不再将自己的工作目标放在抑制房价上，政府的职责是帮助低收入群体解决住有所居的问题。
**证券时报**
--万科 董事会主席王石表示，对未来几年国内房地产保持谨慎乐观态度，未来10年内万科不存在增长天花板。
**金融时报**
--记者文章称，目前中国经济对投资和债务的依赖还在上升，经济金融领域的潜在风险值得关注。除非美国缩减购债规模，QE过快退出，引发中国银行体系流动性总量变化，进而使微观经济体资金链紧绷，系统性风险加大，中国经济存在失速风险，否则，货币政策操作仍将会继续以公开市场操作为主。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。