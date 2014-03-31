《中国报摘》--其他报纸重要消息3月31日

--国家税务总局原副局长许善达表示，从去年10月底中央政治局召开的学习会传出的信息看，政府房地产政策已发生战略性调整，会议前，中央对房地产的调控都是抑制价格过快上涨，让价格回归正常水平，会议之后政府不再将自己的工作目标放在抑制房价上，政府的职责是帮助低收入群体解决住有所居的问题。