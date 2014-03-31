投行观点：中信泰富反向收购母公司有助扩大商业模式，影响正面--瑞银

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京3月31日 - 国际知名投行瑞银集团 近日报告指出，此次中信泰富 反向收购中信集团 有利于中信泰富扩大资产规模和拓宽其多元化商业模式，因此对其影响偏正面，并将其评级调为买入。
中信泰富上周三晚间于联交所的公告称，正在研究以现金及发行新股方式收购中信集团旗下的中信股份，藉此实现母公司在港整体上市。
瑞银报告指出，中信泰富目前的业务主要以商业波动性较高的矿产资源业为主，且其铁矿石项目依然处在雏形阶段。此次交易将为其提供迅速进入更广泛业务领域的机会，以降低单一大宗商品业务带来的风险。
报告认为，此次交易后中信泰富将作为中信集团在离岸市场中的重要融资平台发挥功能，更加强大的资产规模和垂直化的操作体系将使其在整个集团的对外扩张中发挥更大的作用，也将为其提供更高的财务便利。
报告分析称，中信泰富的评级在此次收购和增持股份后将与中信集团的评级紧密联系，假设中信泰富今后拥有更多的战略性资产，其遇到财务困境后从政府处获得的支持的可能性将进一步增强。
报告将中信泰富的评级上调为“买入”，但报告亦提示此次收购必须得到监管层和少数股东的同意，同时完成收购所需要的资金仍是此次收购的主要风险。（完） (发稿 张晓翀；审校 林高丽)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。