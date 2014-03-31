投行观点：中信泰富反向收购母公司有助扩大商业模式，影响正面--瑞银

路透北京3月31日 - 国际知名投行瑞银集团 近日报告指出，此次中信泰富 反向收购中信集团 有利于中信泰富扩大资产规模和拓宽其多元化商业模式，因此对其影响偏正面，并将其评级调为买入。

中信泰富上周三晚间于联交所的公告称，正在研究以现金及发行新股方式收购中信集团旗下的中信股份，藉此实现母公司在港整体上市。

瑞银报告指出，中信泰富目前的业务主要以商业波动性较高的矿产资源业为主，且其铁矿石项目依然处在雏形阶段。此次交易将为其提供迅速进入更广泛业务领域的机会，以降低单一大宗商品业务带来的风险。

报告认为，此次交易后中信泰富将作为中信集团在离岸市场中的重要融资平台发挥功能，更加强大的资产规模和垂直化的操作体系将使其在整个集团的对外扩张中发挥更大的作用，也将为其提供更高的财务便利。

报告分析称，中信泰富的评级在此次收购和增持股份后将与中信集团的评级紧密联系，假设中信泰富今后拥有更多的战略性资产，其遇到财务困境后从政府处获得的支持的可能性将进一步增强。