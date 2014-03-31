港报社评：支持台生反不利港争普选--星岛日报3月31日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
台湾学生反对《海峡两岸服务贸易协议》的群众运动，可能带给本来气势渐弱的占领中环运动新刺激。可是，当争取「真普选」的行动借助或结合台湾抗拒大陆的情绪来壮大声势，只会挑动中央的敏感神经，为本已困难重重的香港民主路加添障碍。
占中运动发动以来，一直得不到大多数市民支持。社会主流意见觉得，香港情况并非恶劣到需要用上违法的公民抗命手段，还担心主办者控制不了场面，引发激进分子制造乱局，产生经济和政治动荡。
中央和香港政府都放软身段，包括邀请立法会全体议员到上海，愿意与民主派商讨政制发展，气氛更加不利占中。
占中本来目的是加强民主派的谈判筹码，是手段而非目标，但是部分人士惋惜香港占中行动落后于台湾学生占领立法院，显示这些人已经本末倒置，以占中为目标。不过，行动引发不起民众的热情，有关商讨、训练和实习，参加者并不踊跃。
今次台湾学运，有部分养份吸取自香港，就是一些对内地人来港争夺资源的批评，被台湾学运利用来带出＂今日香港，明日台湾＂的口号，以香港作为负面教材，来追求本土保护主义甚至台独，抗拒服贸协议带来的两岸融合。
台湾学运燃起了香港部分人士的街头运动激情，学运领袖则发挥了明星偶像效应，香港有组织便欲邀请占领立法院总指挥林飞帆来港交流，从中吸取养份。
要是占中运动进一步与今次排拒大陆的学运发展关系，形成更强烈的与中央对峙局面，令政制发展议题两极化，表面上是为了推动民主，实际后果恐怕是令落实普选更难达成共识。(A05)
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路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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