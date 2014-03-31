港报社评：支持台生反不利港争普选--星岛日报3月31日

台湾学生反对《海峡两岸服务贸易协议》的群众运动，可能带给本来气势渐弱的占领中环运动新刺激。可是，当争取「真普选」的行动借助或结合台湾抗拒大陆的情绪来壮大声势，只会挑动中央的敏感神经，为本已困难重重的香港民主路加添障碍。

占中运动发动以来，一直得不到大多数市民支持。社会主流意见觉得，香港情况并非恶劣到需要用上违法的公民抗命手段，还担心主办者控制不了场面，引发激进分子制造乱局，产生经济和政治动荡。

中央和香港政府都放软身段，包括邀请立法会全体议员到上海，愿意与民主派商讨政制发展，气氛更加不利占中。

占中本来目的是加强民主派的谈判筹码，是手段而非目标，但是部分人士惋惜香港占中行动落后于台湾学生占领立法院，显示这些人已经本末倒置，以占中为目标。不过，行动引发不起民众的热情，有关商讨、训练和实习，参加者并不踊跃。

今次台湾学运，有部分养份吸取自香港，就是一些对内地人来港争夺资源的批评，被台湾学运利用来带出＂今日香港，明日台湾＂的口号，以香港作为负面教材，来追求本土保护主义甚至台独，抗拒服贸协议带来的两岸融合。

台湾学运燃起了香港部分人士的街头运动激情，学运领袖则发挥了明星偶像效应，香港有组织便欲邀请占领立法院总指挥林飞帆来港交流，从中吸取养份。

要是占中运动进一步与今次排拒大陆的学运发展关系，形成更强烈的与中央对峙局面，令政制发展议题两极化，表面上是为了推动民主，实际后果恐怕是令落实普选更难达成共识。(A05)