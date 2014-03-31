芝加哥期市：美国玉米下滑、小麦持稳，静待美国农业部报告

3月20日止的美国玉米一周销量为140万吨，远高于分析师预估的52.5-72.5万吨区间。

路透调查显示，分析师预估美国农业部(USDA)报告料将显示美国玉米库存达70.99亿蒲式耳，是2010年以来最高；小麦库存料为五年低位10.42亿蒲式耳。

小麦周五下跌2.1%，周线涨幅缩减至约0.33%，因预计美国大平原南部将有降雨。

5月大豆期货 下跌0.1%至每蒲式耳14.35美元。分析师预估USDA周一报告将显示，3月1日止美国大豆库存料为9.89亿蒲式耳，如果预估成真，将是2004年以来最低库存。

分析师说，大豆价格高昂应该会促使美国农户今春种植面积达到最大，同时玉米种植面积将略微受到压缩。分析师也预计，USDA的2014年春季种植报告将提高玉米、大豆及小麦的种植面积预估，高于USDA在2月年度前景论坛时所公布的非正式数据。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日变动% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 695.25 -0.25 -0.04% -2.15% 658.33 52

CBOT玉米 489.75 -2.25 -0.46% -0.46% 477.14 59

CBOT大豆 1435.00 -1.50 -0.10% -0.10% 1406.63 62

CBOT稻米 $15.51 $0.00 +0.00% +0.78% $15.58 55

美国原油 $101.48 -$0.19 -0.19% +0.20% $101.12 62

汇率

欧元/美元 $1.375 $0.000 +0.00% +0.09%

美元/澳元 0.924 0.000 -0.05% -0.18%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>