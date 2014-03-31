芝加哥期市：美国玉米下滑、小麦持稳，静待美国农业部报告

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
3月20日止的美国玉米一周销量为140万吨，远高于分析师预估的52.5-72.5万吨区间。
路透调查显示，分析师预估美国农业部(USDA)报告料将显示美国玉米库存达70.99亿蒲式耳，是2010年以来最高；小麦库存料为五年低位10.42亿蒲式耳。
小麦周五下跌2.1%，周线涨幅缩减至约0.33%，因预计美国大平原南部将有降雨。
5月大豆期货 下跌0.1%至每蒲式耳14.35美元。分析师预估USDA周一报告将显示，3月1日止美国大豆库存料为9.89亿蒲式耳，如果预估成真，将是2004年以来最低库存。
分析师说，大豆价格高昂应该会促使美国农户今春种植面积达到最大，同时玉米种植面积将略微受到压缩。分析师也预计，USDA的2014年春季种植报告将提高玉米、大豆及小麦的种植面积预估，高于USDA在2月年度前景论坛时所公布的非正式数据。
---------------------------0041GMT-----------------------------
合约 价格 变动 涨跌% 两日变动% 30日 RSI
移动均值
CBOT小麦 695.25 -0.25 -0.04% -2.15% 658.33 52
CBOT玉米 489.75 -2.25 -0.46% -0.46% 477.14 59
CBOT大豆 1435.00 -1.50 -0.10% -0.10% 1406.63 62
CBOT稻米 $15.51 $0.00 +0.00% +0.78% $15.58 55
美国原油 $101.48 -$0.19 -0.19% +0.20% $101.12 62
汇率
欧元/美元 $1.375 $0.000 +0.00% +0.09%
美元/澳元 0.924 0.000 -0.05% -0.18%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 张若琪/李婷仪 审校 于春红)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。