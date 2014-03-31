《香港报摘》--其他报纸重要消息3月31日

*明报：

--阿里巴巴IPO-ALIB.N放弃香港而到美国上市，但有不少从美国退市的民企计划在于今年内回港上市，当中包括最大户外视频广告营运商分众传媒、中国连锁经济型酒店“7天”、盛大游戏以及巨人网络。

--此前宣布获阿里巴巴入股的文化中国 公布2013年度净利2.06亿港元，较去年同期多赚16.29%，不派末期息。

*星岛日报：

--中国投行中金总裁兼首席执行官朱云来出席深圳一项研讨会时称，互联网在系统性的数据收集、用户行为分析上具有优势，可为金融机构提供决策的科学依据；在息差问题上，银行利率为何不及余额宝等产品高，这需要银行反思。

--鞍钢股份 去年成功扭亏为盈，录得纯利7.7亿元人民币，公司向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。

*苹果日报：

--渣打集团 年初宣布高层重组后，业务及地区亦重新划分，香港将纳入大中华市场，据消息人士透露，洪丕正将于4月1日起升任为渣打大中华区行政总裁，统管中港台业务，并继续担任香港行政总裁一职。

--英国星期日泰晤士报的报道称，中国工商银行 正计划出价20亿欧元（约213.38亿港元）收购意大利银行Unicredit 旗下的基金公司Pioneer。

*东方日报：

--去年遭沽空机构狙击的青蛙王子 股价一落千丈，公司主席兼行政总裁李振辉接受本报访问时称有信心透过与各方沟通，于一至两年内令市场对公司重拾信心。

--复星医药 执行董事兼董事长陈启宇接受访问时表示，公司未来会聚焦二、三线城市发展综合性医院，主要于市场收购控股权，相信未来内地医疗市场将往中层发展。

*文汇报：

--小米科技董事长雷军称，今年一季度小米手机销量增长150%，预计全年营收将达到 700亿元人民币，明年手机出货量1亿，营收突破千亿元。

--重庆农村商业银行 去年纯利增长11.7%至59.9亿元人民币，逊于市场预期；净利息收益率收窄9基点至3.41%，不良贷款率下降0.18个百分点至0.8%。

*大公报：

--金朝阳集团 于铜锣湾单幢盘COHO，首批30伙单位实用尺价由2.7万港元起，入场费857.8万港元，贵绝港岛新盘。（完）

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