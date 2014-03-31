港报社评：习近平访德批日，中日关系走向摊牌--信报3月31日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
国家主席习近平访欧，在德国柏林演讲，阐释中国和平崛起的外交方针，并重提日本侵华史，批评日本在南京犯下屠杀30多万人的暴行。日本政府昨天迅速回应，向中国提出抗议，显示安倍政府坚决不改错误历史观的政治立场，此举不仅再压缩了中日改善关系的回旋空间，也令双方＂军事化＂关系和战略对抗有进一步恶化趋向。
与此同时，习氏引中德两国的哲人警语，以表中国和平崛起的心迹，强调中国绝非危险的＂墨菲斯托＂，不是歌德名着《浮士德》笔下这个魔鬼；再以中国兵书《司马法．仁本》所言，＂国虽大，好战必亡＂作为理据的注脚，显然是设法释除西方国家对＂中国威胁论＂的疑虑。
有外媒报导，中国曾试图安排习氏与德国总理默克尔共同参观纳粹大屠杀博物馆，以突显德国对过去侵略行为真诚悔过，据此反照安倍政府的错误，但因德国不想卷入中日的争议漩涡而加以婉拒。然而，习近平始终把握时机，借题发挥，意味两国改善关系的外交弹性进一步萎缩，倒迫双边关系走上＂摊牌＂之路。
事到如今，中日关系能否改善，取决于钓鱼岛主权争端能否缓和，以及安倍政府能否纠正错误的历史观。但两国通过对话化解分歧的机会，目前看来相当渺茫。
今年是中日甲午战争120周年，形势敏感。若安倍政府不及时纠正错误的历史观，使两国军事化的关系进一步恶化，一旦双方在东海海空域出现军事磨擦，势必令两国的矛盾和冲突更难化解，并埋下＂长期化＂对抗的祸根。可以说，中日的大国博弈，如今正走到了一个极为关键的十字路口。(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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