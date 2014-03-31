港报社评：反服贸怕开放，台湾将输得更多--经济日报3月31日

逾10万台湾民众昨在总统府外反对两岸服贸协议，反映不少台民存＂恐中＂心魔，更凸显台岛弥漫抗拒开放氛围。台湾经济在亚洲四小龙敬陪末席，若续怕输拒开放，前景恐更黯淡。 不少台湾民众担心，两岸企业和雇员在商场、职场正面交锋时，台湾恐败阵，反相信关起门来就可自保。惟这种怕输的围城心态，正是让台湾由昔日的亚洲经济奇迹，变成今天在亚洲四小龙中包尾的症结。 台湾经济在80、90年代的辉煌，因在科技等领域手执亚洲、甚至全球牛耳，无惧国际竞争。惟今天台湾的半导体、液晶面板、智能手机等，却被当年的手下败将南韩抛离，令台湾面对国际竞争的底气愈见支绌。 其实不少南韩人对经济开放亦深存顾虑，惟南韩政府仍力排阻力，先后和美国、欧盟、东盟等签订自由贸易协定，现在南韩正积极拉拢大陆签中韩自贸协定，未惧大陆会吞食南韩，反进取攻大陆市场，令南韩更强。不少台湾人却在＂恐中＂氛围下，图拉倒如自贸协定的服贸、排斥大陆，此势令台资在大陆的优势进一步消失。 台湾在国际竞赛已失利，现又因岛内反服贸声音日烈，利用大陆打开出路恐亦被封，台湾经济自我边缘化，恐只能白白看着机遇、资金、人才不断流走。台湾人今天愈怕输，未来势输更多。 台湾的教训，港应引以为戒。香港要续保经济活力，关键是打开门户，既要在国际化续领先，更不应抗拒和内地经济互动，要利用香港国际化经验与知识开拓内地市场，加大香港国际竞争的本钱。香港发展绝不能如台湾般愈走愈窄，否则怎向下一代交代？(A12)