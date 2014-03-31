港报社评：不容将台湾暴力祸水引入香港--文汇报3月31日

台湾＂反服贸＂团体昨日在＂总统府＂前的凯达格兰大道示威，主办方声称有50万人上街，警方估计为11.6万多人。事实上，＂反服贸＂运动在绿营操纵下，不仅旷日持久，而且演变为大规模街头运动，进一步撕裂社会，恶化政争，必将冲击台湾经济，导致全盘皆输的结局。香港对台湾的乱象应引以为戒，更须警惕＂占中＂与＂台独＂勾结，绝不容许将台湾暴力抗争的祸水引入香港，令香港的繁荣稳定毁于一旦。

台湾＂反服贸＂运动为提升压力逼执政当局低头，抗争行动由占领＂立法院＂扩大到包围＂总统府＂。立法机关已被瘫痪，街头抗争更刺激群众对抗政府的情绪，容易引起与不同政见者的对峙，局势更难以控制，执政当局欲化解矛盾更为棘手。

＂反服贸＂由＂占院＂到街头示威，民进党在背后的挑唆、组织乃至直接参与越发明显。昨日的街头示威，民进党的大佬包括苏贞昌、吕秀莲、蔡英文、谢长廷、游锡堃悉数粉墨登场。台湾舆论批评，学运已被绿营绑架。外资担忧，如果经济政策屡屡受到群众的反对而拖延，将不利台湾经济改革和两岸关系进展，台湾也将失去吸引力。民进党醉心政争而损害台湾整体利益，最后一定会得不偿失，输得很难看。

＂占中＂组织者声称，计划邀请台湾反服贸行动代表林飞帆来港＂分享经验＂。香港昨日亦有一批台湾学生发起声援台湾＂反服贸＂运动的集会，遭到香港市民的反对。显然，香港社会尊重法治、理性务实的主流声音，不容许任何人将台湾激进抗争的一套搬到香港上演，破坏香港社会的安定。(A04)