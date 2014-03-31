港报财经评论：国企改革短期寻宝--信报3月31日

国企改革短期寻宝/ 习广思

港股在第一季尾声见资金流入旧经济股份，并从新经济股份流出，表面上资金是在“换马”，在涉及新经济的热门股、概念股获利，暂时泊入传统大价股避险。不过，中国内地4月或重启IPO，内银集资潮将开闸，在这些利淡因素下，资金仍然愿意买入旧经济股份，原因可能是寻宝对象已经转变。过去资金一直在新经济股身上找机会，但当创新遇上监管，投资者自然退缩；反之，旧经济股有望成为第二季新寻宝对象，原因是国企改革第二枪近期备受关注。国企改革第一枪由中石化 发射，于2月宣布开放下游油品销售业务，有意引入民间资本。这个决定似乎是配合国退民进的思路，但说穿了，就是变卖资产套现。

近日中信泰富 整体来港上市的举动，进一步反映中国改革国企的思路，有意借助资本之力来进行改革。引入民资或整体上市都好，最终目的都是藉套现解决资金问题。近日中证监批出优先股方案及资本市场“国六条”，均配合这个大方向，藉资本市场来进行国企改革。第一枪不响，第二枪可能才是真章，尤其是股市颇为受落。上周股市热炒“克强贴士”，部分外资继续憧憬中国政策转向宽松，股市即会大反弹云云。不过，人行持续进行“正回购”及银行拆息持续高企的格局，已清楚告知各位，短期政策难以放松，只要经济仍然稳定，改革仍是当前首要任务。最近改革风声是什么？不都是国企改革的消息吗？

有指国资委在三中全会后进行多轮商讨，意见辑录成“深化国有企业改革指导意见”，近日已上递至国务院，这份方案是平衡各方利益后的另一份国企改革方案。中信泰富公布整体上市后，市场寻宝焦点转到老牌红筹身上，华润集团、招商局集团、光大集团及越秀集团旗下的上市公司，甚至乎中粮或中化集团旗下的上市公司，都被放在镁光灯下。上周五华润创业 异动上升，并非无缘无故。其次，广东、上海的国资改革方案将出台，就连深圳国资改革方案亦以加快整体上市步伐为卖点。炒国革改革、炒作整体上市或炒作国企注资重组等在过去多次出现，难度之高人所皆知，毕竟每间国企背后业务资产及关系千丝万缕。在这种市况下，中资股跌不下又升不上之际，似乎国企改革仍是短期寻宝方向，但正如上周提到，市场最后买不买账仍很难说。(B01)

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欧罗沽压挥之不去/ 苏子

上周德国央行行长魏德曼表示，若欧罗区的通胀前景改善，而欧罗汇价继续走高，届时央行便极有机会把息口调低，甚至可能推出QE措施。由于魏德曼向来反对央行推出QE措施，故他在上周的异常言论令市场担心，本周四欧洲央行议息后，或会宣布一些不利欧罗汇价的货币政策措施。连日来欧罗汇价一直备受沽压，上周五欧罗兑美元更曾跌破50天SMA支持，幸而在20天保历加通道底部支持附近获得支持，并因此触发周末前一些补仓买盘入市，使50天SMA支持失而复得，并一度强力反弹至1.3773美元高位。 由于1.3775美元至1.38美元为小时图上的关键阻力区，上周五汇价却仅触及1.3773美元便再次回落，未能进一步挑战1.38美元关口，而且最后更在日线图上呈现陀螺的待变形态，故本周早段欧罗兑美元的沽压仍会挥之不去。若今天欧洲入市后，已见汇价明显在1.374美元的重要即市支持位以下波动，预料50天SMA支持将有较大机会再次失守，并再度下试上周五曾发挥良好支持力的保历加通道底部支持。不过，若汇价未能再次自此支持强力反弹，相信届时将吸引更多顺势沽盘入市把汇价顺利推低至1.37美元关口以下，随后将朝着2月27日的1.364美元低位迈进。 由于近日欧罗汇价的下跌，背后是有欧洲央行可能减息的不利因素支持，故相信在本周四市场知悉央行的议息结果前，采取逢高沽出欧罗兑美元的策略应有较高赢面。另留意今天为3月最后一个交易日，若欧罗兑美元今天低收，则月线图在3月份便会呈现近似射击之星不利形态，这将对4月份的走势构成较大的沽压。2月份英镑兑美元成功突破200月SMA阻力收市，但上月汇价却未能进一步突破2月份的1.6822美元高位，目前在月线图上更呈现吊颈的不利形态。若今天收市时英镑兑美元仍保持在上日收市价附近，料月线图上的不利形态或令4月份的英镑兑美元有较大回落空间，故目前暂不宜采取追买英镑的策略。(B08)