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货币新闻 | 2014年 3月 31日 星期一 09:35 BJT

《焦点》 日本2月工业生产意外下滑，即将上调消费税令经济前景蒙阴

经济产业省维持工业生产正在回升的评估，并在新闻简布会指出，2月数据疲弱主要是天气不佳造成的一次性事件。

当天稍早公布的一项制造业调查也显示出天气相关的影响。Markit/日本资材管理协会(JMMA)3月经季节调整后的制造业采购经理人指数(PMI)从2月的55.5降至53.9。该指数已经连续13个月处于荣枯分水岭50上方，但连续第二个月显示增长放慢。

分析师认为，在国内环境坚稳、外部需求增温的支撑下，工业生产维持上升趋势，并强化了经济能安然度过消费税上调的预期。

赶在消费税增加前采买汽车和住房等高价项目的最后需求已见顶，2月房屋开工料大幅减速。

但分析师指出，家用电器和食品、衣饰等非耐久财(耐用品)销售上扬，料促进本季的经济增长。

而在消费税开始上调后，随着消费者支出下降，日本4-6月经济则料见萎缩，预期至7-9月会反弹。(完) (编译 张荻/侯向明/张若琪 审校 石冠兰/郑茵)
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