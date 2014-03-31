港报财经评论：传统经济股出路靠改革重组--经济日报3月29日

传统经济股出路靠改革重组/ 林瑞芬

腾讯 反弹，期指结算日港股亦得以止跌回升，恒指昨收22,065，升1.06%；国指收10,001，升1.3%，大市成交额726.96亿港元。技术上，恒指回补下跌裂口22,000至22,200，宜确认突破22,200及企其上。内银股虽反弹，但持久力难有憧憬。始终经济增长放缓，“百业之母”的内银业盈利增速亦有限。新经济股如科网股在季结前急回，引发资金转投传统经济股，股民须认真谨慎待之！因传统经济股积弱，非一朝一夕可扭转，中国经济转型期间，经济难保持高增长。传统经济股如钢铁、铝业股债台高筑，产品价格低迷，开源节流皆面对不少困难。相对地，内银股及水泥股属基础较稳的传统经济股。

不过，内银股近周股价从低位显着回升，但刚公布的业绩只能以四平八稳来形容，缺乏亮点。股价反弹极其量只是一段技术性小反弹浪，如按技术走势分析，建行 阻力5.5港元，昨收5.36港元；工行 阻力4.9港元，昨收4.72港元。传统经济股要大翻身，出路只有改革重组，始能重新吸引投资者兴趣。央企中信集团借壳中信泰富 上市，又是一个国企改革的代表作，央企赴港上市或陆续有来。中信集团入股中信泰富，中信泰富估值或因此而提升。央企透过上市改革，亦为央企改革提供新途径。

事实上，本周国务院也通过《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》，出台发挥资本市场作用等九个方面的措施力推企业兼并重组，破除企业兼并重组所面对的障碍，降低兼并重组成本，大力提升行业集中度。企业兼并重组障碍将全面松绑，有利传统经济的中资股适应调经济结构环境。《深化国有企业改革的指导意见》，据中国内地传媒披露，修改内容已递交国务院，快将有结果，有文件之后，国企改革路更明朗。中石化 无疑是改革先行者，技术上论，股价目前于7港元左右的好淡争持，只要不失守2月上升裂口6.1港元左右，看升机会大。继中石化后，估计中国外运 也有弹出机会，因迎合电贸大趋势，转型成综合物流平台，将中国外运重塑前景，市场会给予重新估值的机会。(B05)

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工行盈利稳，回调可入市/ 余少文

国企指数重上10,000点，高位阻力加大，看内银股能否继续撑住大市，但见龙头工商银行 走势呈强，加上未来盈利可以稳定增长，继续领涨。中国内地股市反弹力度不足，但国企指数则重上10,000点，全日升128点或1.3%，收报10,001点，连升3日及成交额增加至169亿港元，2/3主板H股随大市上升。而红筹指数升89点或2.2%，收报4,133点，成交额65亿港元。尽管内银股强势，带领国指重上10,000点，但维持昨日看法，地方债和信托违约问题不明朗下，内银股再升并非没有压力，尤其国指由去年底高位11,638点跌至上周低位9,159点，以黄金比率0.382倍反弹为10,105点，加上指数2月高见10,197点便掉头回落，指数已升至10,100点至10,200点阻力区。

内银股是今次升浪火车头，目前为止，工行因规模最大因素下，盈利增长幅度一般不及中小型内银股，其去年盈利10%增长，暂是内银股增幅最低的，而盈利2,626亿人民币则是最赚钱中资股，每股盈利0.75人民币，末期息0.2617人民币，以昨日收市价4.72人民币计算，息率7厘，扣除10%股息率，则息率降至6.3厘，市帐率升至1.03倍，现价吸引力不及中行。不过，工行跟中行一样，胜在稳定增长，彭博料其今明两年每股盈利可升至0.79人民币和0.85人民币，虽同是单位数增长，但贪内银股息高，只要股价跌，跌至7厘或以上水准，已经可以吸纳，即现价已可出手。但如昨日提出内银股面对不少挑战，在风险因素下，股价如跌至4.5港元或以下，即低于每股NAV3.63人民币，才考虑出手未迟。

如以35%派息比率和10%股息税前题下，股价跌至该水准，今年实际预测息率可升至7厘，防守性更强。至于市场关注的净息差问题，工行表现尚算不错，全年2.57%，跟去年上半年和首三季一样。而利率市场化方面，工行行长易会满表示，利率市场化对中国内地资本银行及管理模式产生很大变化，部分银行负债或资金成本会上升，加剧行业竞争，尤其存款；但该行客户基础大，以及贷存比率只有66.6%，在市场化下有一定优势。惟预期工行净息差会继续收窄。(B04)