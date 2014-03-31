美国个股：花旗压力测试未能过关，向股东增加返现计划搁浅--金融时报

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透3月28日 - 金融时报周五援引高管和知情消息人士的话报导，花旗集团 因为审计方面存在问题，未能通过美国联邦储备理事会(美联储)的资本评估，使人益发担忧该银行在管控方面存在疏漏。
金融时报网站报导称，花旗高管承诺改进审计以及反洗钱工作流程，力图缓和外界的忧虑。正是出于这种忧虑，监管机构否决了该银行向股东增加现金返还的计划。
该报援引消息人士的话称，花旗管理层内部的紧张形势也在不断发酵。
该报还援引一位资深高管的话称，花旗执行长Mike Corbat已表态，自己“过分自信地认为”已经修复了花旗与监管机构之间不甚稳固的关系，“错误地把关系'不差'当成了关系良好”。
华尔街日报称，美联储拒绝了花旗增加向股东返还资本的计划,股东们可能至少要到2015年才能等来派息或股票回购的增加。
目前未能立即联络到花旗代表给予置评。(完)
(编译 郑茵 审校 许娜)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。