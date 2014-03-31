《独家新闻》智利Caserones矿今年的铜精矿产量料最高达到6.9万吨

路透圣地亚哥3月28日 - 项目主管Nelson Pizarro对路透表示，推迟投产的智利Caserones铜矿今年的铜精矿产量将介于6.8-6.9万吨。

日本JX控股 下属企业JX Nippon Mining & Metals上个月表示，由于系统故障和建设延期，将把Caserones铜矿的投产日期从1月推迟到5月。

“我们希望能在四个月后达到设计产能，”Pizarro周四参加一个矿业餐会的间隙对路透表示。“我们应会在8月发出首批精矿...到2015年我们应可达到(预计的)15万吨精矿产量。”

Pizarro指出，位于智利北部的该项目主要是受到劳资纠纷的影响而延期，并警告称，在南半球冬季期间提升产量也存在风险。

“这是一场赌博。在冬季提升产量非常棘手，但我们必须这样做，”他补充道。

Caserones是智利今年为数不多的新投产矿业项目之一。智利是全球最大的铜生产国。(完)