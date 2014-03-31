《独家新闻》智利Caserones矿今年的铜精矿产量料最高达到6.9万吨

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透圣地亚哥3月28日 - 项目主管Nelson Pizarro对路透表示，推迟投产的智利Caserones铜矿今年的铜精矿产量将介于6.8-6.9万吨。
日本JX控股 下属企业JX Nippon Mining & Metals上个月表示，由于系统故障和建设延期，将把Caserones铜矿的投产日期从1月推迟到5月。
“我们希望能在四个月后达到设计产能，”Pizarro周四参加一个矿业餐会的间隙对路透表示。“我们应会在8月发出首批精矿...到2015年我们应可达到(预计的)15万吨精矿产量。”
Pizarro指出，位于智利北部的该项目主要是受到劳资纠纷的影响而延期，并警告称，在南半球冬季期间提升产量也存在风险。
“这是一场赌博。在冬季提升产量非常棘手，但我们必须这样做，”他补充道。
Caserones是智利今年为数不多的新投产矿业项目之一。智利是全球最大的铜生产国。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。