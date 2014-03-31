欧洲个股：宝马汽车将投资10亿美元，把美国产能提高50%

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透南卡罗莱纳州斯帕坦堡3月28日 - 德国宝马汽车(BMW) 周五表示，将把美国产能提高50%，并推出新款越野车，对运动型多功能车(运动休旅车,SUV)的投资将达到10亿美元。
宝马汽车表示，除去新款X4 SUV外，其美国工厂还将生产新的X7 SUV。该公司称，2016年时其在南卡罗莱纳州斯帕坦堡市的产能将达到45万辆，这将是宝马汽车最大的生产厂。
宝马的战略是降低对疲弱的欧洲市场的依赖，欧洲市场2013年为宝马汽车贡献了44%的营收。
提高新款汽车在美国的产量及产能提高增加了宝马汽车对美国市场的押注；受广受欢迎的SUV带动，美国市场正快速恢复至2007年金融危机前的水平。
宝马汽车表示，美国将是2014年集团销售的主要推动力，预计整体市场销量将增至1,600万辆，几乎反弹至2007年金融危机前的水平。
相较之下，该公司预计欧洲市场仅有略微增长。
宝马预计今年销量将大幅增长至200万辆以上，其在2013年的销量为创纪录的196万辆。(完)
(编译 于春红; 审校 张荻)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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