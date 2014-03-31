中港个股：交通银行称今年贷款增速将保持上年度水平

路透香港3月31日 - 以资产计中国第五大银行--中国交通银行 周一表示，今年该行的贷款增速将保持上年的水平；去年的增速为10.83%。

交通银行周日公布，2013年实现净利润622.95亿元人民币，同比增幅6.73%。期内净利差和净利息收益率分别为2.33%和2.52%，同比分别降低10个和7个基点。 (完) (采访 赵红梅；撰写 梁慧仪; 审校 曾祥进)