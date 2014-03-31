《香港重要政经日程》--3月31日-4月3日

离岸人民币：离岸债券流动性充裕且利率在低位，是发行好时机--花旗高管
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
================== 今日重要政经消息=================
3月31日（周一）
-- 哈尔滨银行 首日挂牌。
-- 中国光大控股 公布全年业绩。
--09:30 中国人保集团 及中国财险 全年业绩发布会。
--11:15 中国普甜食品 全年业绩发布会。
*--11:15 紫金矿业 业绩记者会。
--11:45 中国中材 全年业绩发布会。
*--14:45 海通证券 业绩记者会。
--15:00 奏皇岛港股份 全年业绩发布会。
*--16:00 招商银行 业绩记者会。
--16:30 北京控股 全年业绩发布会。
--16:30 光大控股 全年业绩发布会。
--16:30 凤凰医疗 全年业绩发布会。
*--16:30 中国建设银行 业绩记者会。
================== 近期重要政经消息=================
4月2日（周三）
-- PRADA S.p.A. 公布全年业绩。
4月3日（周四）
-- 中国环保科技 公布全年业绩。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
加州斯坦福--胡佛货币政策研讨会，主题为货币政策的结构基础。与会嘉宾包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德、FED副主席费舍尔。
台湾将于下周一公布4月出口数据，料显示连续第七个月增长，而且尽管动能可能放缓，但应该会预示经济复苏仍在继续。(完) (编译 陈宗琦/刘秀红；审校 张若琪/王颖)