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亚洲 | 2014年 3月 31日 星期一 09:38 BJT

《香港重要政经日程》--3月31日-4月3日

================== 今日重要政经消息=================

3月31日（周一）

-- 哈尔滨银行 首日挂牌。

-- 中国光大控股 公布全年业绩。

--09:30 中国人保集团 及中国财险 全年业绩发布会。

--11:15 中国普甜食品 全年业绩发布会。

*--11:15 紫金矿业 业绩记者会。

--11:45 中国中材 全年业绩发布会。

*--14:45 海通证券 业绩记者会。

--15:00 奏皇岛港股份 全年业绩发布会。

*--16:00 招商银行 业绩记者会。

--16:30 北京控股 全年业绩发布会。

--16:30 光大控股 全年业绩发布会。

--16:30 凤凰医疗 全年业绩发布会。

*--16:30 中国建设银行 业绩记者会。

================== 近期重要政经消息=================

4月2日（周三）

-- PRADA S.p.A. 公布全年业绩。

4月3日（周四）

-- 中国环保科技 公布全年业绩。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
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