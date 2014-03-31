阿根廷金融：国际信贷市场将在十余年后首次对阿根廷重启大门--经济部

路透布宜诺斯艾利斯3月30日 - 阿根廷经济部周日说已有金融机构同阿根廷接触，表示愿意以有利的利率提供贷款。这显示在十多年之后，国际信贷市场尝试对阿根廷重开大门。

经济部周日声明稿称，已经接获海外机构有意提供信贷。但声明稿并未说明是哪几家机构。

“最近几周...有几家金融机构已经提出外部融资管道的提案，包括偿付时间表以及和与区域内其他国家借贷水平差不多的利率。”声明稿说。

这将是自从阿根廷2002年大规模违约之后，首度有国际借款方愿意提供贷款。

此项声明稿公布之前，当地媒体Pagina/12报称政府已即将达成一项协议，可望获得高盛 提供约10亿美元贷款，而且也有其他家银行和政府接触。Pagina/12报与阿根廷总统费尔南德斯关系匪浅。

Pagina/12报说这笔两年期贷款案将在未来数日对外公布，年利率为6.5%。