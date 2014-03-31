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亚洲 | 2014年 3月 31日 星期一 09:43 BJT

《汇市简讯》美元/马币受到坡元/马币涨势和空头回补支撑

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* 美元/马币(林吉特)开盘报3.2570-3.2600，不过马上便走升

* 美元/马币在3.2600获得良好买气，据称是受到空头回补和坡元/马币买盘推动

* 不过杠杆账户等设下的强力卖单限制涨势

* 美元/马币最新报3.2610-3.2620，交投于3.2600-3.2620

* 坡元/马币最新报2.5940，在2.5900买需强劲(完)
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