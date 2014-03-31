中国热股：中兴通讯开盘涨3.44%，习主席夫人使用其新款手机

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海3月31日 - 中国第二大通信设备厂商--中兴通讯股份有限公司A股 周一开盘即大涨，媒体稍早曝光中国国家主席习近平夫人彭丽媛使用中兴通讯新款手机--Nubia Z5 Mini。
中兴通讯A股开盘涨0.43元，报12.92元，而其H股 开盘则持平，报15.42港元。
中国日报周一刊登报导及照片显示，近日陪同习近平出访欧洲的彭丽媛在公开场合使用Nubia Z5 Mini手机。而Nubia的官方微博则在该照片后发表感言：中国梦从中国制造开始！＃国母手机。
彭丽媛此前一直支持使用国货，此前曾因着装服饰、化妆品使用国货而引起投资界关注，相关股票就曾被热炒。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。